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Ekonomi

Erzincan'da Seracılık Sektörü Gelişiyor

Erzincan\'da Seracılık Sektörü Gelişiyor

Erzincan, uygun iklim koşulları, pazar avantajı ve nitelikli iş gücü gibi faktörlere sahip olduğu için seracılık sektöründe hızla gelişiyor. Son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde bölgede domates ve salatalık gibi çeşitli sebzeler yetiştirilerek bölgesel pazarlara sunuluyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de seracıların yanında yer alarak sektörün gelişimine destek oluyor.

03.06.2024 16:07
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Üretici açısından yılın farklı dönemlerinde farklı ürünler yetiştirebilme; tüketici açısından da mevsimi dışında birçok ürüne ulaşabilmek için önemli bir yetiştiricilik sistemi olan seracılık ülkemizde oldukça gelişmiş durumda. Büyük emek gerektiren bir faaliyet olan seracılığın daha karlı hale getirmek, üretim ve kaliteyi artırmak amacıyla Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler üreticilerle istişarelerde bulunuyor.

Seracılık açısından Erzincan uygun iklim koşulları, pazar avantajı, ucuz iş gücü, sulama suyu potansiyeli ve niteliği, alternatif sürdürülebilir enerji kaynaklarının varlığı gibi nedenlerle önemli avantajlara sahip. Bu anlamda seracılık, Erzincan'da her gün artarak devam ediyor. Genel bir yaklaşımla seracılık mevsim dışı kontrollü bir yetiştiriciliği esas alıp bunu uzun soluklu sürdüren bir anlayış olmakla birlikte; son on yılda hızlı bir artış gösteren ve nisan-mayıs/kasım-aralık aylarını kapsayan yayla seracılığı geleneksel seracılığı farklı bir noktaya taşımış durumda.

Mevsim dışı ürün yetiştirme anlayışı, yüksek kalite, birim alanda verim artışı, yabancı ot sorununa çözüm ve son turfanda yetiştiriciliği ile yüksek gelir gibi hedefler yayla seracılığını karlı bir konuma getirdi.

Seracılar açısından birim alandan alınan ürün olarak tanımlayabileceğimiz verim oldukça önemli. Tüketici ise ürüne daha çok kalite perspektifinden yaklaşıyor. Erzincan'da emin adımlarla ilerleyen seracılık sektörü, verim açısından oldukça iyi durumda. Tabiri caizse üreticiler seralarının üzerine titriyor. Büyük yatırımlara imza atan seracılar, bir yandan verimi artırmaya diğer yandan pazardaki paylarını artırmak için büyük çaba harcıyorlar. Öyle ki; Erzincan seralarında üretilen ürünler hem iç pazarda hem de bölgesel pazarlarda tercih ediliyor.

Ülkemiz, 48 bin hektarı aşan sera varlığıyla Avrupa'da İspanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Toplam sebze üretimimizin hemen hemen yüzde 25'i (7,8 milyon ton) seralardan elde ediliyor. Son yıllarda özellikle jeotermal alanlarda yapılan büyük ölçekli topraksız tarım esaslı modern seralar, daralan yurt dışı pazarlara karşı rekabet şansımızı artırıyor. Buna paralel olarak Erzincan da bölgesinde sera varlığı açısından ikinci sırada bulunuyor ama kısa vadede bölgenin lideri olmaya hazırlanıyor.

Erzincan son yıllarda yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. 600 dekarın üzerindeki sera sektöründe domates ve salatalık başta olmak üzere çeşitli sebzeler yetiştirilerek bölgesel pazarlara sunuluyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bu alanda sürekli seracıların yanında olmaya devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Seracılık Sektörü Gelişiyor - Son Dakika

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