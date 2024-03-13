Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi

Erzincan\'da Tarım ve Hayvancılık Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni'nde, tulum peyniri üretimi ve sera alanı genişletme gibi projelerin imzaları atıldı. Protokollerin imzalanmasıyla birlikte tulum peyniri üretimi artacak, sera alanı genişleyecek ve jeotermal sera kurulumu için çalışmalara başlanacak. Vali Aydoğdu, bu projelerin Erzincan'ı tarım ve hayvancılık alanında daha ileri noktalara taşıyacağını belirtti ve istihdamın artırılmasıyla gençlerin göçünün engellenmesinin önemine vurgu yaptı.

13.03.2024 21:57
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Erzincan'da "Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni", Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni"ne, Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ilgili birim amirleri, oda başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

Törende "Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi Kurulumu ve İşletilmesi", "Koyun Sütü Toplama Merkezi ve Coğrafi Tescilli Tulum Peyniri Üretim Tesisi Kurulması", "Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Kurulumu İçin Jeofizik Etüt Yapılmasına İlişkin Protokol" maddelerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İmzalanan protokollerle, coğrafi işaretli ürünlerinden tulum peynirinde belirli bir standardın oluşturulması ve tulum peynirinde markalaşma sağlanacak. Kentte yıllık 10 ton olan tescilli tulum peyniri üretimi yaklaşık 300 tona çıkacak. 600 dönüm olan sera alanına 350 dönüm yeni sera alanı eklenerek kentteki toplam sera alanı 950 dönüme çıkacak. Jeotermal sera kurulumu için gerekli çalışmalar başlayacak."

Törende konuşan Vali Aydoğdu, imzalanan protokollerin kenti tarım ve hayvancılık alanında daha iyi noktalara taşıyacağını söyledi.

Amaçlarının Erzincan'ı her alanda daha iyi noktalara getirmek, üretimi arttırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Erzincan'da beraber yapmamız gereken, burada bulunan gençlerin burada istihdam edilmeleri ve mutlu olmaları. Bunun da tek yolu istihdam ve üretimin artırılmasıdır. Eğer biz burada istihdam ve üretimi beraber artırırsak buradaki nitelikli insanların göç etmesini engellemiş oluruz. Bu Erzincan açısından bir milli güvenlik sorundur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Nitelikli vasıflı elemanların, insanların mutlak suretle Erzincan'da istihdam edilmesi gerekiyor. Onun için değerli belediye başkanımıza, rektörümüze, özel idare genel sekreterimize ve tüm kurumalarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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