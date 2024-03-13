Erzincan\'da Tarım ve Hayvancılık Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi

Erzincan'da "Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni", Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni"ne, Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ilgili birim amirleri, oda başkanları ile STK temsilcileri katıldı.
Törende "Tulum Peyniri ve Toplu Sera Bölgesi Kurulumu ve İşletilmesi", "Koyun Sütü Toplama Merkezi ve Coğrafi Tescilli Tulum Peyniri Üretim Tesisi Kurulması", "Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Kurulumu İçin Jeofizik Etüt Yapılmasına İlişkin Protokol" maddelerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"İmzalanan protokollerle, coğrafi işaretli ürünlerinden tulum peynirinde belirli bir standardın oluşturulması ve tulum peynirinde markalaşma sağlanacak. Kentte yıllık 10 ton olan tescilli tulum peyniri üretimi yaklaşık 300 tona çıkacak. 600 dönüm olan sera alanına 350 dönüm yeni sera alanı eklenerek kentteki toplam sera alanı 950 dönüme çıkacak. Jeotermal sera kurulumu için gerekli çalışmalar başlayacak."
Törende konuşan Vali Aydoğdu, imzalanan protokollerin kenti tarım ve hayvancılık alanında daha iyi noktalara taşıyacağını söyledi.
Amaçlarının Erzincan'ı her alanda daha iyi noktalara getirmek, üretimi arttırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:
"Erzincan'da beraber yapmamız gereken, burada bulunan gençlerin burada istihdam edilmeleri ve mutlu olmaları. Bunun da tek yolu istihdam ve üretimin artırılmasıdır. Eğer biz burada istihdam ve üretimi beraber artırırsak buradaki nitelikli insanların göç etmesini engellemiş oluruz. Bu Erzincan açısından bir milli güvenlik sorundur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Nitelikli vasıflı elemanların, insanların mutlak suretle Erzincan'da istihdam edilmesi gerekiyor. Onun için değerli belediye başkanımıza, rektörümüze, özel idare genel sekreterimize ve tüm kurumalarımıza teşekkür ediyorum."
Son Dakika › Ekonomi › Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Projeleri İmza Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri ve mühendislik gücüyle dikkat çeken Odine, halka açılma sürecini başlattı. Odine'nin çözümleri arasında yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi teknolojiler yer alıyor. Halka arzla elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yurtdışı yatırımlarında kullanılacak ve şirketin global pazardaki varlığını güçlendirecek. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz taleplerini 13-15 Mart tarihlerinde toplayacak.
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Saran Holding'e olan 14 milyon lira borcun ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Koyun, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile yapılan mutabakatın Kocaelispor'a hayırlı olmasını diledi ve destek veren isimlere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda kamu ve özel yatırımlar ele alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menderes'te vatandaşlara seslendi. Özel, Menderes Belediye Başkanının mal varlığının kapıya asılacağını ve Menderes'e yapılacak projeleri açıkladı. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın korku ittifakı olduğunu savundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de yaptığı konuşmada, 2026 yılında yeniden tek rakamlı enflasyon rakamlarına ulaşacaklarını belirtti. Yılmaz, Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yıl ciddi bir büyüme gösterdiğini ve enflasyonda düşüşler yaşanacağını vurguladı. Ayrıca, seçim sonrası ekonomik politikalarda değişim beklentisinin gerçekçi olmadığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?