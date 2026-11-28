Erzincan'da devlet desteğiyle 2013 yılında kurulan tesiste, kent ve çevre illerden toplanan yıllık 6 bin ton atık kağıt geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.

Çevre illerdeki toplama merkezlerinden temin edilen atık kağıtları ham madde olarak işleyen fabrika, yıllık 6 bin ton kağıdı yeniden değerlendirerek, buna eş değer gelen yaklaşık 102 bin yetişkin ağacın kesilmesini önlüyor.

Çevre dostu üretim modeliyle dikkati çeken tesiste, geri dönüştürülen ham maddeden yılda 60 milyon adet viyol (yumurta taşıma ve koruma kabı) üretiliyor.

Sürdürülebilir üretimi yenilenebilir enerjiyle destekleyen işletme, fabrika çatısına kurulan güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde aylık elektrik tüketiminin yüzde 20'sini kendi enerjisinden karşılıyor ve doğa dostu bir üretim yapıyor.

"1 ton atık kağıdın geri kazanımı 17 ağaca denk geliyor"

Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Şükrü Beyitoğlu, AA muhabirine, 2013 yılında 5 girişimciyle Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) aldıkları ilk teşvik ve Çin'den getirdikleri tek makineyle üretime başladıklarını, geçen süreçte kazançlarını sürekli doğa dostu ve katma değerli yatırımlara dönüştürdüklerini söyledi.

Üretimlerinin temelini geri dönüşüm ve çevre hassasiyetinin oluşturduğunu ifade eden Beyitoğlu, şöyle konuştu:

"Fabrikamız tamamen geri dönüşümden gelen atık kağıtla çalışıyor. Erzincan ve çevre illerdeki toplama merkezlerinden temin ettiğimiz yıllık 6 bin ton atık kağıdı işleyerek bunun karşılığında 60 milyon adet viyol üretiyoruz. 1 ton atık kağıdın geri kazanımı 17 ağaca denk geliyor. Bu hesapla tesisimizde işlediğimiz atık kağıtlarla yılda 102 bin yetişkin ağacın doğada kalmasına vesile oluyor, ekonomiye de ciddi katkı sunuyoruz. Ayrıca çatımızda bulunan güneş enerjisi sistemimiz aylık enerji ve elektrik tüketimimizin yüzde 20'si kadar bize temiz enerji katkısı sağlıyor. Enerji tarafındaki yatırımımızı büyütmeyi de düşünüyoruz fakat ilimizdeki kota durumundan dolayı yeni yatırım yapamadık, ağırlığımızı doğrudan makine parkuruna verdik."

Beyitoğlu, çevre odaklı üretim kapasitelerini öz kaynak yatırımlarıyla büyüttüklerini belirterek, KUDAKA ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) destekleriyle gelişen tesislerini 2025-2026 döneminde yaklaşık 34 milyon liralık öz kaynak yatırımıyla genişlettiklerini anlattı.

"Bir makineyle başlayıp bugün 3 makineye geldik"

Yeni eklenen 3 bin metrekarelik kapalı alanla toplam 20 bin metrekarelik saha içerisinde 6 bin metrekare kapalı alana ulaştıklarını dile getiren Beyitoğlu, "Bir makineyle başlayıp bugün 3 makineye geldik. Yaptığımız bu yatırımla geçtiğimiz yıla göre üretimimiz yüzde 30 civarında arttı, personel sayımızda da artış sağladık. Şu an üç vardiya düzeninde 43 personelle çalışıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde viyol üretimi yapan tek tesisiz. Tesisimizin bu hale gelmesinde desteklerini gördüğümüz KOSGEB ve KUDAKA'ya da teşekkür ediyorum." dedi.

Ürettikleri viyollerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Bursa'ya kadar Türkiye'nin birçok şehrine ulaştığını aktaran Beyitoğlu, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz malzemenin kendi arasında 11 çeşidi var. Müşterilerimiz bizden ürün talep ettiğinde farklı ebat ve modellerde birkaç çeşidi bir arada istiyor. Gelecekteki en büyük hedefimiz ürün gamımızı daha da çeşitlendirmek. Şu an kapaklı ve kutulu viyoller üzerinde çalışıyoruz, mutlaka bu alanda da yeni bir yatırımımız olacak. Bunun yanında daha önce Gürcistan'a yaptığımız ihracatı yeniden canlandırmak için görüşmelerimiz sürüyor. İhracat yapmak en büyük arzumuz."