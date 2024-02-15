9 işçi göçük altındayken maden şirketinden tepki çeken yeni iş ilanı

Ekonomi

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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, madeni işleten şirket, yeni bir iş ilanı açtı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. şirketinin iş ilanında "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı. İş ilanına ise şu ana kadar 12 kişi başvurdu.

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Milyonlarca metreküplük toprak yığınında çalışmalar devam ederken Anagold şirketi, kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birimi için iş başvurusu almaya başladı.

"İNSANLARI ÖNEMSEYEN ŞİRKET KÜLTÜRÜ"

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ., toprak kaymasının yaşanması sonrası yaptığı açıklama ile bütün faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Şirket bugün ise iş ilanlarının yer aldığı Linkedln sayfasında işçi alımına ilişkin ilan yayınladı. İlanda "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadeleri dikkat çekerken "Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için Maden Jeologu arıyoruz." denildi.