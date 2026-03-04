Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu'na coğrafi işaret tescili - Son Dakika
Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu'na coğrafi işaret tescili

04.03.2026 07:35  Güncelleme: 07:36
Türkiye'de ilk ve tek olan Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Maden suyunun yüksek magnezyum değeri ve sağlık açısından faydaları vurgulandı.

Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığı belirtilen Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Erzincan Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu, 26 Aralık 2023 tarihli (No: C2023/000353) başvuruyu kabul ederek "Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu"nu menşe adıyla tescilledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sürecin Belediye Başkanı Bekir Aksun'un talimatları doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.

Coğrafi işaret belgesinde, maden suyunun özellikle yüksek magnezyum değeriyle öne çıktığı vurgulandı. Erzincan merkeze yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Ekşisu mevkisinde doğal kaynaklardan çıkan maden suyunun, içerdiği mineraller sayesinde sağlık açısından önemli özellikler taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, kaynağında kaptaj sistemiyle toplanan maden suyunun paslanmaz krom borularla fabrikaya ulaştırıldığı, el değmeden robot sistemleriyle şişelenerek tüketime sunulduğu kaydedildi.

Halk arasında "Ekşi Su" olarak bilinen doğal maden suyunun, tescille birlikte resmi olarak coğrafi işaretle koruma altına alındığı bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

