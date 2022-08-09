Erzincan Turnaçayırı Barajı suyla dolmaya başladı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı tamamlanan Turnaçayırı Barajı suyla dolmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Çayırlı'da ki Turnaçayırı Barajını paylaştı.

Bakan Kirişci, paylaşımında Turnaçayırı Barajının suyla dolmaya başladığını kaydederek, "Turnaçayırı Barajı suyla doluyor, geleceğe umut oluyor. 49 milyon 700 bin m3 su depolama, 149 bin dekar tarım arazisi sulama, yıllık 19.3 milyon m3 içme suyu temini. Üreticilerimizin alın ve akıl terini suyla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Turnaçayır Barajı

Erzincan'ın en önemli sulama projelerinden bir tanesi olan Turnaçayırı Barajı 40 yıldır Erzincanlının hayalini kurduğu ve hasretle beklediği bir proje. Turnaçayırı Barajında su tutma yapısına ait imalatlar tamamlanarak 3 Ekim 2021 tarihinde derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilmek ve tıkaç betonuna başlanmak suretiyle su tutmaya başlandı. Depolanacak su ile toplamda 148 bin 870 dekarlık alan sulamaya açılacak. Bölgede sulu tarıma geçilmesiyle beraber de ürün deseninde oldukça ciddi değişiklikler bekleniyor. Sulu tarım sayesinde buğday, arpa, patates, fasulye, şekerpancarı, çayır, yonca gibi birçok ürünün verimi ve çeşitliliğini artıracak. Bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde üretici ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflemekte. Barajın temelden yüksekliği 92 metre olup, depolama hacmi ise 50 milyon metre küp. - ERZİNCAN