Ekonomi

Erzincan Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

4 ayrı protokolün imzalandığı tören Erzincan İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlendi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen protokol imza törenine; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali yardımcıları, ilgili birim amirleri ve ilgili oda başkanları katıldı.

Protokol imza töreninde Vali Yardımcısı Yusuf İzci tarafından imzalanacak protokollere ilişkin bilgiler verildi.

Bu kapsamda;

"Koyun Sütü Toplama Merkezi ve Coğrafi Tescilli Tulum Peyniri Üretim Tesisi Kurulması"na ilişkin protokolle,

% 75'i Erzincan Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğine, % 12,5'i Erzincan İl Özel İdaresine ve % 12,5 Erzincan Belediye Başkanlığına ait olmak üzere bu 3 kurumun ortaklığıyla kurulacak olan şirket aracılığıyla yaylalardan koyun sütlerinin soğuk zincirle alınarak oluşturulacak fabrikada tulum peyniri üretim süreci tamamlanacak. Böylelikle Tulum Peyniri üretim süreci kontrol altına alınmış olacak. Yapılacak tesisle yılda 300 tona yakın tescilli tulum peyniri üretimi yapılarak, zincir marketlerde Erzincan Tulum Peyniri adı altında satışa sunulmuş olacak.

"Tulum peyniri üzerinde yapılan analizlerde, peynir yapımında kullanılan maya ile analizde çıkan sonuçların farklı çıkmasının nedeninin araştırılması protokolü ile tulum peyniri üretim aşamalarından biri olan mayalama aşamasında kuzu şirdeni kullanıldığı halde analizlerde farklı sonuçlar çıkmaktadır. Bunun sebebinin araştırılması için Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce belirlenecek yaylalardan ve üreticilerden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi hocalarının belirlediği ölçülerde 4 ay boyunca belirli numuneler alınarak analizlerin yapılması sonucunda akademik sonuç elde edilmesi sağlanacak. Böylelikle tulum peynirinde hem belirli bir standartın oluşturulması hem de tescilli tulum peyniri miktarının arttırılması sağlanmış olacak.

Toplu Sera Bölgesi Kurulumu ve İşletilmesine İlişkin Protokol ile birlikte Kemah yolu üzerinde bulunan 504 dönümlük alanın 271 dönümü Erzincan İl Özel İdaresine, 233 dönümü ise Erzincan Belediyesi'ne tahsis edildi. İl özel idaresine tahsis edilen alan 21 parsele ayrılarak vatandaşlara 10 yıllığına kiralanabilecek. Buraları kiralayan kişiler daha sonra da IPARD 3 kapsamında hibe desteklerine başvuru yapabilecekler. Erzincan Belediyesi kendine tahsis edilen alanı ise kendi şirketleri vasıtasıyla seracılık faaliyetinde kullanacak. Altyapı ve sosyal donatı alanları ayrıldıktan sonra yaklaşık 350 dönümlük toplu sera bölgesi oluşturulacak. Bu proje ile birlikte Erzincan genelinde son on yılda yapılan çalışmalar ile birlikte 600 dönüme çıkan sera üretimine bu projeyle birlikte tek kalemde 350 dönüm daha kazandırılmış olacak.

Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Kurulumu İçin Jeofizik Etüt Yapılmasına İlişkin Protokol ile birlikte Ekşisu bölgesinde Erzincan Belediyesi'ne tahsisli Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle jeotermal kaynağa yönelik debi, miktar, derinlik ve sıcaklık başta olmak üzere sonuçların alınması amaçlanıyor. Etüt sonuçlarının olumlu olması halinde bölgede yaklaşık 1000 dönümlük alanda jeotermal sera OSB kurulumu için çalışmalara başlanacak.

Protokol İmza Töreni sonunda konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, imzalanan protokollerin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek; "Bizim hep birlikte yapmamız gereken, Erzincan'daki gençlerimizin burada istihdam edilmeleri, burada mutlu olmalarını sağlamak. Bununda tek yolu istihdam ve üretimin artırılması. Burada istihdam ve üretimi artırırsak, nitelikli insanlarımızın dışarıya göç etmesini engellemiş oluruz." dedi.

Konuşmasının sonunda imzalanan dört protokolün de Erzincan için hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu, emekleri, katkıları, destekleri ve işbirliklerinden dolayı Belediye Başkanı Bekir Aksun'a, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent'e, vali yardımcılarına, ilgili birim amirlerine ve oda başkanlarına teşekkür etti. - ERZİNCAN