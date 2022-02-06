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Erzincan TSO yeni hizmet binasında çalışmalar başladı - Son Dakika

Erzincan TSO yeni hizmet binasında çalışmalar başladı

06.02.2022 08:08
Erzincan TSO yeni hizmet binasında çalışmalar başladı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yeni hizmet binasında çalışmalar başladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yeni hizmet binasında çalışmalar başladı.

Atatürk Mahallesi Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan arsada (Bilim Sanat Merkezi'nin bulunduğu arsa), Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasın inşası için çalışmalar başladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, inşaat alanında yaptığı açıklamada, "Daha evvel Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği üç okul binası yapıp burayı almamız için protokol yapıp iki okulu teslim ettik üçüncü okulunda yaklaşık 1 aylık işi var onu da teslim edeceğiz kısa zamanda. Burayı Erzincan'a yakışır Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası yapmanın hesabını yapıyoruz.

18 Şubatta da dükkan satışların ihalesi var, herkesi ihale ye davet ediyorum. Burayı en iyi şekilde değerlendirip Erzincan'ımıza yakışır Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet binası yapacağız.

Burada aşağıda 8 adet dükkan var baş tarafın da bir dükkanı Özel İdare ile kat karşılığı yüzde 55 yüzde 45 ortaklığıyla yapıyoruz dükkanın birini Özel İdareye vereceğiz geri kalan yedi dükkanın beşini satıp bu binanın maliyeti çıkarıp iki adet dükkan üç kat Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasını Erzincan'ımıza kazandıracağız" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan TSO yeni hizmet binasında çalışmalar başladı
Erzincan TSO yeni hizmet binasında çalışmalar başladı
Erzincan TSO yeni hizmet binasında çalışmalar başladı

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan, Ticaret, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan TSO yeni hizmet binasında çalışmalar başladı - Son Dakika Ekonomi


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