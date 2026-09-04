Erzurum 2. OSB yönetimi vekillerle toplandı; telesiyej fabrikası inşaatında inceleme yapıldı - Son Dakika
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Erzurum 2. OSB yönetimi vekillerle toplandı; telesiyej fabrikası inşaatında inceleme yapıldı

Erzurum 2. OSB yönetimi vekillerle toplandı; telesiyej fabrikası inşaatında inceleme yapıldı
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Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıda arsa tahsisi, paket arıtma ve itfaiye protokolü gibi gündemler ele alınırken heyet, Büyükşehir Belediyesi iştirakinin telesiyej ekipmanları üretim fabrikası inşaatında da incelemelerde bulundu.

Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, 2. OSB Bölge Müdürü Sayın Fırat Karakaya katıldı.

2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya'nın bölgedeki mevcut durum, yürütülen projeler ve altyapı çalışmalarına ilişkin sunumuyla başlayan toplantıda; arsa tahsis başvuruları, paket arıtma sistemi, yatay delgi ve yağmur suyu hattı, itfaiye protokolü, personel alımı, Aziziye Belediyesi'nin bölge yönetimine alınması ve ilave alan talepleri başta olmak üzere gündemdeki konular değerlendirildi.

Toplantının ardından heyet, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraki tarafından yapımı sürdürülen telesiyej ekipmanları üretim fabrikasının inşaat alanında incelemelerde bulundu. Proje ve inşaatın mevcut durumu hakkında bilgi alınırken, kış turizmi başta olmak üzere stratejik bir alanda yerli üretimin Erzurum'da hayata geçirilmesinin şehir sanayisi ve istihdamı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Yaklaşık 5 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması planlanan Erzurum II. OSB'nin yatırım kapasitesinin, üretim altyapısının ve istihdam imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum 2. OSB yönetimi vekillerle toplandı; telesiyej fabrikası inşaatında inceleme yapıldı - Son Dakika

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