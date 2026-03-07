Erzurum'da 23 Yılda 407 Su Tesisi İnşa Edildi - Son Dakika
Erzurum'da 23 Yılda 407 Su Tesisi İnşa Edildi

07.03.2026 12:49
DSİ Genel Müdürü Balta, Erzurum'da 23 yılda 100 milyar lira yatırım ile 407 tesis inşa ettiklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzurum'da son 23 yılda 100 milyar 581 milyon lira değerinde 407 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, son yıllarda etkileri güçlü şekilde hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, suyun ve su yapılarının öneminin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Erzurum'da, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi veren Balta, "Kadim kültürümüzden gelen, 'suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma' anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip, son 23 yılda Erzurum'da inşa ettiğimiz 32 sulama tesisi ile 459 bin 550 devam eden 4 sulama tesisi ile kısmi 155 bin 650 toplamda 615 bin 200 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Erzurumlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı." ifadelerin kullandı.

Balta, Erzurum'daki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Erzurumlular için son 23 yılda, 100 milyar 581 milyon lira yatırım yaparak 407 adet tesis inşa ettik. Erzurum'da son 23 yılda hizmete aldığımız 13 baraj ve 13 gölet ile 429 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Erzurum'un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 6 barajın ve 2 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu baraj ve göletlerin tamamlanması ile 233 bin 550 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız 'bir damla suyun dahi' israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz."

HES'ler ekonomiye 6 milyar 490 milyon lira katkı sağlıyor

Erzurum'da son 23 yılda 29 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 2,36 milyar KWh enerji üretimi sağlandığını ifade eden Balta, "Kurulu gücü 778 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 6 milyar 490 milyon lira katkı sunuyoruz. 2,03 MW kurulu gücündeki inşaatı devam eden HES tamamlandığında yıllık 6,44 milyon KWh enerji üretecektir."

Balta, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yaklaşık 100 bin 409 hanenin enerji ihtiyacını Erzurum'da kurulu HES'lerle karşılandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Erzurum, Enerji, Çevre, Son Dakika

