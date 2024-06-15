Erzurum'da AGRO-TURİZM Projesiyle Kırsal Kalkınma Hedefleniyor

Ekonomi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum'un 2025 EIT Turizm Başkenti olma yolundaki proje çalışmalarının ve işbirliklerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Erzurum Tabyalarında AGRO-TURİZM Projesi

Erzurum'un tarihi Tabyalarında hayata geçirilecek olan AGRO-TURİZM projesi, Palandöken Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin aktif olarak katılım göstereceği bir girişim olacak. Bu projede kursiyerler, tarımsal üretim ve kırsal turizm konularında çalışarak istihdam edilecek ve ortak iş yapma becerileri ile girişimcilik alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Proje, kırsalda geçim kaynağı olabilecek unsurlar açısından örnek teşkil edecek nitelikte olacak.

Projenin Hedefleri

AGRO-TURİZM projesi, genç nüfusun bölgede kalışını teşvik etmeyi, tersine göçe katkı sağlamayı ve tarımsal sürdürülebilirliği sağlama hedeflerini içeriyor. Proje, bölgenin ekonomik yapısını güçlendirecek ve turizm potansiyelini artıracak önemli adımlar arasında yer alıyor.

Ziyaret ve İşbirliği

Projenin detaylarını paylaşmak üzere ETSO'yu ziyaret eden Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan ve beraberindeki heyet, ETSO ile işbirliği yaparak projenin hayata geçirilmesi için destek talebinde bulundular. Ziyaret sırasında projeye dair bilgiler aktarılırken, ETSO Başkanı Saim Özakalın da bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özakalın, ETSO olarak Erzurum'a ekonomik değer katacak projelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Başkan Özakalın'ın Açıklamaları

Başkan Özakalın, "Erzurum'un 2025 EIT Turizm Başkenti olma yolundaki bu projeler, şehrimizin ekonomik ve sosyal yapısına büyük katkılar sağlayacak. Palandöken Kaymakamlığının AGRO-TURİZM projesi ile kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarımsal üretim konularında önemli adımlar atacağız. Bu proje, genç nüfusun bölgede kalışını teşvik edecek ve tersine göçe katkı sağlayacaktır. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimize değer katacak her türlü girişimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ETSO'nun turizm ve tarımsal kalkınma alanındaki bu önemli projeleri, Erzurum'un gelecekteki vizyonunu şekillendirme noktasında büyük önem taşıyor. ETSO, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projelerle ilgili çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek. - ERZURUM