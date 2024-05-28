Erzurum'da Amerika'da iş kurma ve yatırım fırsatları semineri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzurum'da Amerika'da iş kurma ve yatırım fırsatları semineri düzenlendi

Erzurum\'da Amerika\'da iş kurma ve yatırım fırsatları semineri düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen seminerde, genç ve kadın girişimcilere Amerika'da iş kurma ve yatırım fırsatları ile Ticaret Sicili Uygulamaları anlatıldı. Seminerde, Amerika'nın çeşitli sektörlerde yatırım fırsatları sunduğu ve geniş bir müşteri tabanına erişim imkanı sağladığı vurgulandı. Ayrıca, EB-5 Vizesi ile Amerika'da daimi oturma izni elde etme imkanı da anlatıldı.

28.05.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen seminer programında, genç ve kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına, 'Amerika'da iş kurma ve yatırım fırsatları ve Ticaret Sicili Uygulamaları' anlatıldı.

ETSO, Atatürk Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ve ATA Teknokent işbirliğiyle düzenlenen seminer programı, ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, AÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Vedat Kaya, TOBB İl GGK Başkanı İsmail Suci, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları, genç ve kadın girişimciler ile İİBF öğrencileri katıldı. Programda, ETSO Ticaret Sicili Müdürü Hakan İnanlı, "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Uygulamaları", Atatürk Üniversitesi Finans Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ensar Ağırman da, "Amerika'da Yatırım ve İş Kurma; EB-5 Vizesi ve Green Card" konulu bir seminer verdi.

Seminerde, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük ekonomisine sahip olduğunu ve çok çeşitli sektörlerde yatırım fırsatları sunduğunu ifade eden Doç Dr. Ağırman, ABD'de teknoloji, sağlık, finans, enerji, perakende ve daha birçok sektörde geniş iş imkanları bulunduğunu söyledi. ABD'nin, yüksek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve güçlü tüketici harcamaları ile dikkat çektiğini kaydeden Doç. Dr. Ağırman, bunun da yatırımcılar için büyük bir pazar anlamına geldiğini, ürün ve hizmetler için geniş bir müşteri tabanına erişim imkanı sağladığını vurguladı.

ABD'deki inovasyon ve teknoloji merkezlerinin olduğu bölgelerdeki şirketlerle işbirliği yapılarak veya yatırım yapmak suretiyle teknolojik avantajlardan faydalanılabileceğini kaydeden Doç. Dr. Ensar Ağırman, uluslararası ticaret fırsatlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi; "Amerika, dünyanın dört bir yanına ihracat yapma imkanı sunar. Stratejik konumu ve uluslararası ticaret anlaşmaları sayesinde, global pazarlara erişim kolaydır. Ayrıca, güvenli yatırım ortamı yabancı yatırımcılar için çeşitli teşvikler ve korumalar bulunmaktadır. Amerika, doğrudan yabancı yatırım çekmek için çeşitli programlar ve vergisel teşvikler de sunar"

Konuşmasında EB-5 Vizesi'yle ilgili de bilgi veren Ağırman şöyle devam etti; "EB-5 Vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım yaparak daimi oturma izni (GreenCard) elde etmeyi amaçlayan yabancı yatırımcılara yönelik bir göçmenlik programıdır. 1990 yılında ABD Kongresi tarafından oluşturulan bu program, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, yeni iş fırsatları oluşturmak ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla tasarlanmış. EB-5 programı kapsamında, yatırımcıların ABD'de belirli bir miktarda yatırım yapmaları ve bu yatırımla belirli sayıda tam zamanlı iş imkanı oluşturmaları gerekiyor. Yatırımcılar, doğrudan bir ticari işletmeye yatırım yapmayı veya EB-5 Bölgesel Merkezleri aracılığıyla dolaylı yatırım yapmayı seçebilirler."

EB-5 Vizesi'nin başvuru şartlarıyla ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Ağırman, seminer sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Seminerin ardından AÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Vedat Kaya ve AÜ Finans Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ensar Ağırman, TOBB İl GGK Başkanı İsmail Suci ve TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları ile birlikte ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret ederek, kurum ve kurullar arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundular. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Amerika'da iş kurma ve yatırım fırsatları semineri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
15:51 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 18:26:50. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Amerika'da iş kurma ve yatırım fırsatları semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement