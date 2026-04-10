Erzurum'da Balık Üretimi Artıyor
Erzurum'da Balık Üretimi Artıyor

Erzurum\'da Balık Üretimi Artıyor
10.04.2026 12:20
Erzurum, rakımı yüksek ve temiz sularıyla alabalık ve Türk somonu üretiminde öne çıkıyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve soğuk illerinden Erzurum'da, baraj ile göletlerde kurulu işletmelerde yıllık 3 bin 500 ton alabalık ve Türk somonu üretiliyor.

2 bin metre yükseklikteki Erzurum'da doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri üzerine yapılan baraj ve göletler, tarım, hayvancılık ve enerji sektörlerinin yanı sıra su ürünlerine katkısıyla da dikkati çekiyor.

Rakımı nedeniyle kışın soğuk, yazları ise serin havanın etkisini hissettirdiği Erzurum'da kafes balıkçılığı yapanlar, ürettikleri gökkuşağı alabalığı ve Türk somonu türlerini çevre iller ile Karadeniz üzerinden Rusya'ya ihraç ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, bölgede kafes balıkçılığına ilginin sürekli arttığını söyledi.

Erzurum'da su ürünleri sektöründe 60 tesis bulunduğunu anlatan Kenger, "Bu tesislerimizden 20'si kara balıkçılığı, 40'ı kafes balıkçılığı yapıyor. Kafes balıkçılığı tesislerimizde toplam üretim kapasitemiz 8 bin 500 ton. 2025 yılında 3 bin 500 ton kadar üretim gerçekleşti." dedi.

Kenger, kentte geçen yıl 15 milyon yavru balık üretildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Rakımımız yüksek, serin, temiz ve bol oksijenli sularımız var. Bu sebeplerle yatırımcılar Erzurum'da su ürünleri üzerine yatırım yapmak istiyor. Bol ve serin suları bulunan Erzurum, yatırımcılar için çok cazip bir bölge. Şu an işlemleri devam eden 3 başvurumuz var. Ülkemizin muhtelif yerlerinden su ürünleri üzerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar mütemadiyen tarafımıza ulaşıyor. Gelen başvurularımızı değerlendirmek üzere bakanlığımıza iletiyoruz."

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda devlet desteğiyle kurdukları tesislerde balık üretimi gerçekleştiren işletmeciler, bölgede balıkçılığa yoğun talep olduğunu dile getirdi.

Yerel Haberler, Balıkçılık, Erzurum, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

