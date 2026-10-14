Erzurum'da dış ticaret eğitimi verildi, ithalat ve ihracat teşvikleri anlatıldı - Son Dakika
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Erzurum'da dış ticaret eğitimi verildi, ithalat ve ihracat teşvikleri anlatıldı

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Erzurum\'da dış ticaret eğitimi verildi, ithalat ve ihracat teşvikleri anlatıldı
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Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM ve UKODER iş birliğiyle hazırlanan Gümrük ve Dış Ticaret Eğitimi, ETSO ev sahipliğinde Erzurum'da yapıldı. Eğitimde ithalat mevzuatı, e-ihracat, ihracat teşvikleri, lojistik yöntemleri ve devlet destekleri anlatıldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER) iş birliğiyle hazırlanan "Kadın Gücüyle Kalkınma Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Eğitimi" Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı.

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları'nın organizasyonuyla düzenlenen programın Erzurum etabında, iş dünyasına yönelik kapsamlı eğitimler verildi. Eğitim programının açılış bölümünde sırasıyla; UKODER Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Ağdağ, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Murat Tepe katılımcılara hitap etti.

Başkan Özakalın konuşmasında, Erzurum'un tarihi İpek Yolu üzerindeki köklü ticari misyonuna dikkat çekerek, şehrin küresel tedarik zincirinde rekabetçi bir aktör olması için ihracatın önemini vurguladı. ETSO'ya kayıtlı üyelerin uluslararası vizyon kazanması ve dış pazarlara entegre olması adına gereken adımları kararlılıkla attıklarını belirten Özakalın, kalkınma ve dış ticaret süreçlerinin kadın-erkek tüm müteşebbislerin dayanışmasıyla büyüyeceğini ifade etti.

Bakanlık Uzmanlarından Kapsamlı Sunumlar

Gün boyu süren ve soru-cevap bölümleriyle ilerleyen eğitimlerde; TİM WINGS projesi hakkında Meral Beyazıt bilgilendirme yaptı. Gümrükler Genel Müdürlüğünden Ticaret Uzmanları Zeynep Nil Karakaya ithalat mevzuatı; Zehra Nur Eken ve Feride Aydan Kaya ise e-ihracat ile muhasebe işlemleri üzerine detaylı sunumlar yaptı. Öğleden sonraki oturumlarda İhracat Genel Müdürlüğünden Ayşe Mine Özyol, Veysel Karani Demirel, Ferhat Kaya ve Mahmut Mert Bilgi ihracat teşvikleri, ödeme şekilleri ve finansman araçlarını anlattı. Program, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden Ticaret Uzmanı Tahir Dingil'in lojistik yöntemleri ve devlet desteklerini aktardığı sunumuyla tamamlandı.

Kaynak: İHA
Ticaret BakanlığıEkonomiErzurumİhracatEğitimSon Dakika

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