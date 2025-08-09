Erzurum\'da El Sanatlarına Destek

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreterliği ile 2025 Teknik Destek Programı Sözleşmesi imzaladı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) olarak, bölgemizin ekonomik ve kültürel değerlerini güçlendirmek amacıyla önemli iş birliklerine devam ediyoruz. Bu kapsamda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreterliği'ni ziyaret ederek, 2025 yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Altın Dokunuşlar: Erzurum Burma Bileziği Eğitim, Markalaşma ve Dijitalleşme" başlıklı faaliyete ilişkin teknik destek sözleşmesini imzaladık" denildi.

Proje ile Erzurum'un geleneksel el sanatlarından olan burma bileziğin marka değerini artırmak, üretim süreçlerinde dijitalleşme ve eğitim ile kaliteyi yükseltmek hedefleniyor. Bu sayede, hem üreticileri yetkinlikleri geliştirilecek hem de ürünün ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettiği yeri alması hedefleniyor. İmza törenine ETSO Başkanı Saim Özakalın ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Açıklamada daha sonra şöyle denildi, "ETSO olarak, bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak, yerel değerlerimizi ön plana çıkaracak projelerde aktif rol almaya devam edeceğiz. KUDAKA iş birliğiyle hayata geçirilen bu destek programının, Erzurum burma bileziğinin tanıtımı ve markalaşması adına büyük bir adım olacağına inanıyoruz." - ERZURUM