Erzurum\'da eylülde 4 bin 578 araç devredildi, sayı geçen yıla göre 190 azaldı

Erzurum'da 2026 yılı Eylül ayında 4 bin 578 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Bir önceki ay 4 bin 137 olarak kaydedilen araç devir sayısı, eylülde 441 artarken, geçen yılın aynı ayına göre 190 azaldı. Son 10 yıllık eylül ayı verileri karşılaştırıldığında ise araç devir sayısının 2016 yılında 2 bin 925'ten 2026 yılında 4 bin 578'e yükseldiği görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtları verileri, Erzurum'da araç devirlerinin aylık, yıllık ve uzun vadeli değişimini ortaya koydu. Eylül ayında devri yapılan taşıtlar arasında otomobiller ilk sırada yer alırken, kamyonet ve traktör devirleri de dikkat çekti.

Eylülde 4 bin 578 aracın devri yapıldı

Erzurum'da 2026 yılı Eylül ayında devri yapılan 4 bin 578 motorlu kara taşıtının 2 bin 888'ini otomobiller oluşturdu. Aynı dönemde 940 kamyonet, 358 traktör, 180 motosiklet, 102 kamyon, 81 minibüs, 20 otobüs ve 9 özel amaçlı aracın devri gerçekleştirildi.

Ağustos ayında ise kentte toplam 4 bin 137 motorlu kara taşıtının devri yapılmıştı. Bu taşıtların 2 bin 746'sı otomobil, 829'u kamyonet, 229'u traktör, 180'i motosiklet, 76'sı kamyon, 57'si minibüs, 10'u otobüs ve 10'u özel amaçlı araç olarak kayıtlara geçmişti. Ağustostan eylüle toplam devir sayısı 441 artarken, otomobil devirleri 142, kamyonet devirleri 111 ve traktör devirleri 129 yükseldi. Minibüs devirleri 24, kamyon devirleri 26 ve otobüs devirleri 10 artarken, motosiklet devir sayısı aynı kaldı. Özel amaçlı araç devirlerinde ise 1 azalma yaşandı.

Geçen yılın aynı ayına göre 190 azaldı

2025 yılı Eylül ayında Erzurum'da 4 bin 768 motorlu kara taşıtının devri yapılmıştı. Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 52 otomobil, 988 kamyonet, 333 traktör, 173 motosiklet, 96 kamyon, 94 minibüs, 26 otobüs ve 6 özel amaçlı araç devredilmişti.

2026 yılı Eylül ayında toplam devir sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 190 azaldı. Otomobil devirleri 3 bin 52'den 2 bin 888'e, kamyonet devirleri 988'den 940'a gerilerken, minibüs sayısı 94'ten 81'e, otobüs sayısı 26'dan 20'ye düştü. Kamyon devirleri 96'dan 102'ye, motosiklet devirleri 173'ten 180'e, traktör devirleri ise 333'ten 358'e yükseldi. Özel amaçlı araç devirleri de 6'dan 9'a çıktı.

Beş yıllık karşılaştırmada motosiklet ve traktör artışı

Erzurum'da 2021 yılı Eylül ayında 4 bin 368 motorlu kara taşıtının devri yapılmıştı. Bu dönemde 2 bin 832 otomobil, 948 kamyonet, 300 traktör, 107 minibüs, 114 kamyon, 38 motosiklet, 25 otobüs ve 4 özel amaçlı araç devredilmişti.

2021 yılı Eylül ayı ile 2026 yılı Eylül ayı karşılaştırıldığında toplam devir sayısı 210 arttı. Otomobil devirleri 2 bin 832'den 2 bin 888'e, motosiklet devirleri 38'den 180'e, traktör devirleri 300'den 358'e yükseldi. Kamyonet devirleri 948'den 940'a, minibüs devirleri 107'den 81'e, otobüs devirleri 25'ten 20'ye ve kamyon devirleri 114'ten 102'ye geriledi. Özel amaçlı araç devirleri ise 4'ten 9'a çıktı.

10 yılda araç devir sayısı bin 653 arttı

Erzurum'da 2016 yılı Eylül ayında toplam 2 bin 925 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirilmişti. Söz konusu dönemde bin 802 otomobil, 674 kamyonet, 253 traktör, 109 minibüs, 54 kamyon, 20 motosiklet, 10 otobüs ve 3 özel amaçlı araç devredilmişti.

2016 yılı Eylül ayı ile 2026 yılı Eylül ayı verileri karşılaştırıldığında toplam araç devir sayısının 2 bin 925'ten 4 bin 578'e yükseldiği görüldü. Buna göre 10 yıllık dönemde devir sayısı bin 653 arttı. Otomobil devirleri bin 802'den 2 bin 888'e, kamyonet devirleri 674'ten 940'a, traktör devirleri 253'ten 358'e, motosiklet devirleri 20'den 180'e yükseldi. Minibüs devirleri 109'dan 81'e gerilerken, otobüs devirleri 10'dan 20'ye, kamyon devirleri 54'ten 102'ye ve özel amaçlı araç devirleri 3'ten 9'a çıktı.