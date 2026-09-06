Erzurum\'da kışa dayanıklı yerli buğday çeşidi PARLA, 2026 sezonu için tanıtıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun zorlu iklim şartlarına ve kış soğuklarına dayanıklı, yüksek verimli yerli ekmeklik buğday çeşidi "PARLA"yı tanıttı.

2026 üretim sezonunda buğday ekiminde kaliteyi ve yüksek verimi ön plana çıkarmayı hedefleyen Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge tarımına büyük katkı sağlayacak yeni yerli buğday çeşidini duyurdu. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ekmeklik buğday çeşidi PARLA, bölgenin çetin kış şartlarına meydan okuyor.

Kış Soğuklarına Karşı Yerli Çözüm

Aziziye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ve uygulama sahasında yetiştirilen "PARLA", Doğu Anadolu'nun iklim şartlarına tam uyum göstermesiyle dikkat çekiyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yeni sezonda yerli tohumla hem kalitenin hem de rekoltenin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Zorlu iklim şartlarına ve şiddetli kış soğuklarına karşı yüksek direnç gösteren yerli buğdayın, bölge çiftçisi için yeni bir umut ışığı olacağı vurgulandı.