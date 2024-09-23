Erzurum'da Otokoç 2. El Bayisi Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Otokoç 2. El Bayisi Açıldı

Erzurum\'da Otokoç 2. El Bayisi Açıldı

Otokoç, Erzurum'da 2. el bayisini açarak sektördeki büyüme hedeflerini dile getirdi.

23.09.2024 18:18
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Erzurum'da Otokoç 2. el bayisinin açılışı gerçekleştirildi.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Kurtuluş Mahallesi Tortum Yolu Caddesi'nde düzenlenen açılışta, Erzurum'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de ikinci elin, uzun yıllar ihmal edildiği bir alan olduğunu ifade eden Ekici, "Dünyada gelişmiş ülkelere bakıldığında, kurumsal firmaların pazarın yüzde 30'unda faaliyet gösterdiğini görüyoruz ama Türkiye'de oran yüzde 4-5'lerde. Koç grubu olarak Otokoç Otomotiv tam 96 yıldır otomotiv perakendeciliğinde faaliyet gösteriyor." dedi.

Türkiye'de ikinci el sektöründe büyüme fırsatı bulunduğunu belirten Ekici, bu sektörün güvenle inşa edilmesi gerektiğini aktardı.

Bu anlamda diğerlerine örnek olmak için 2022 yılı itibarıyla çalışmaya başladıklarını ifade eden Ekici, şöyle devam etti:

"2028 yılında 160 bine giden rota çizdik, bunu yaparken sadece bize ait kurumsal noktalarda değil, bunun Türkiye'ye yayılmış bir kapsama alanında olması gerektiğine karar verdik. Bizle bunu paylaşabilecek, ülkeye, kentine katma değer sunmak isteyen, iş gücü sunmak isteyen bayiler aramaya başladık. Zaten Erzurum'da Cindilli ailesiyle çalışıyoruz. Devrini aldığı andan itibaren farkını gösterdi. Dolayısıyla biz bu sektöre inandık."

Ekici, 2 yıllık çalışmadan sonra bu sene 50 binlere varan araç satışını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Kentte açılışını yaptıkları bayinin hayırlı olmasını dileyen Ekici, "2028 yılında 160 bin araç satıp sektörde rakiplerine standart koyan ve onları geliştiren vizyonla ikinci el sektörünü güven merkezi haline getiren adımları atmış olacağız." ifadesini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Otokoç 2. el bayisinin Erzurum'a hayırlı olmasını diledi.

Koç grubunun, ülkenin en önemli yatırımcılarından olduğuna işaret eden Sekmen, "Biz artık yatırım istiyoruz. Biz sadece 'batıda üretelim doğuda satalım'a razı değiliz, biz de Koç ailesi başta olmak üzere bütün iş dünyasından Doğu Anadolu'nun merkezi olan Erzurum'a fabrika istiyoruz. Bizim çocuklarımız burada çalışmak, iş bulmak istiyor." dedi.

Konuşmaların ardından kentteki bayinin sahibi Muammer Cindilli, Ekici'ye hediye verdi.

Konuşmalar sonrası Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Otokoç Otomotiv 2. El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan, AK Partili eski milletvekilleri, kurum müdürleri, iş adamları ve davetliler kurdele keserek bayinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Otokoç 2. El Bayisi Açıldı - Son Dakika

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