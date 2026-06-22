Erzurum'da Tarım ve Teknoloji İş Birliği - Son Dakika
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Erzurum'da Tarım ve Teknoloji İş Birliği

Erzurum\'da Tarım ve Teknoloji İş Birliği
22.06.2026 09:53
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KUDAKA'nın öncülüğünde hayvancılıkta mesleki mükemmeliyet merkezi kurulması için toplantı yapıldı.

Erzurum'da tarımda eğitim, teknoloji ve kırsal kalkınmayı bir araya getirecek önemli bir adım daha atıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) koordinasyonunda hazırlıkları sürdürülen Erasmus+ Centres of Vocational Excellence (CoVE) AB projesi kapsamında yerel paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Erzurum'da hayvancılık sektörüne odaklı bir "Mesleki Mükemmeliyet Merkezi" kurulmasına yönelik proje fikri değerlendirilirken; mesleki eğitimin güçlendirilmesi, akıllı ve dijital hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, gençlerin sektöre kazandırılması ve kadınların kırsal ekonomiye katılımının artırılmasına yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Konu ilgili yapılan paylaşımda, "Yerel ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte, Erzurum'un hayvancılık potansiyelini eğitim ve teknoloji ekseninde güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Erzurum, Ekonomi, Eğitim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Tarım ve Teknoloji İş Birliği - Son Dakika

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