Tarım arazileri masaya yatırıldı

Erzurum'da "Toprak Koruma Kurulu Toplantısı" Vali Aydın Baruş başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 15 gündem maddesi değerlendirildi. Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Defterdar Selahattin Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, DSİ. 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Barik, T EMA Vakfı İl Temsilcisi Av. Onur Demirceylan ve Aziziye Ziraat Odası Başkanı Abdussemet Tubay' nın katıldığı toplantıda Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla başladı.

Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan inceleme, değerlendirme ve izleme faaliyetleri, ortaya çıkan olumsuzluklar ve ilgili sorunları giderici önlemlere ilişkin konular ele alındı. - ERZURUM