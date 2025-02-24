Erzurum\'da Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzninde Düşüş

Ekonomi

Yapı İzin İstatistikleri IV. Çeyrek rakamlarına göre; Erzurum'da 185 binaya yapı ruhsatı, 96 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Ülkemizde Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 16,5 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüzölçümü yüzde 16,5 azaldı.

TÜİK'in yaptığı "Yapı İzin İstatistikleri" çalışmasına göre Ekim- Aralık 2024 döneminde Erzurum'da 185 binaya yapı ruhsatı, 967 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Erzurum'un yapı ruhsatı istatistikleri değerlendirildiğinde 2024 yılının Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyreğinde 185 binaya ruhsat verildiği görülürken, daire sayısının bin 949, toplam yüzölçümün 659 bin 624 metrekare, konut kullanım alanının 371 bin 264 metrekare konut dışı kullanım alanının 114 bin 263 metrekare ve ortak kullanım alanının 174 bin 96 metrekare olduğu görülüyor.

Yapı kullanma izin belgesiyle ilgili rakamlarda ise; aynı dönemde bina sayısının 96, daire sayısının bin 410 toplam yüzölçümün 285 bin 394 metrekare, konut kullanım alanının 176 metre 597 kare, konut dışı kullanım alanının 35 bin 852 metrekare ve ortak kullanım alanının 72 bin 944 olduğu görüldü. - ERZURUM