Erzurum'da Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzninde Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzurum'da Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzninde Düşüş

Erzurum\'da Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzninde Düşüş

2024 yılı IV. çeyrek yapı izin istatistiklerine göre Erzurum'da 185 binaya yapı ruhsatı verildi, ancak genel olarak yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 16,5 azaldı. TÜİK verilerine göre, bir önceki yıla göre bina, daire sayısı ve yüzölçümünde belirgin düşüşler kaydedildi.

24.02.2025 09:56  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı İzin İstatistikleri IV. Çeyrek rakamlarına göre; Erzurum'da 185 binaya yapı ruhsatı, 96 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Ülkemizde Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 16,5 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüzölçümü yüzde 16,5 azaldı.

TÜİK'in yaptığı "Yapı İzin İstatistikleri" çalışmasına göre Ekim- Aralık 2024 döneminde Erzurum'da 185 binaya yapı ruhsatı, 967 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Erzurum'un yapı ruhsatı istatistikleri değerlendirildiğinde 2024 yılının Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyreğinde 185 binaya ruhsat verildiği görülürken, daire sayısının bin 949, toplam yüzölçümün 659 bin 624 metrekare, konut kullanım alanının 371 bin 264 metrekare konut dışı kullanım alanının 114 bin 263 metrekare ve ortak kullanım alanının 174 bin 96 metrekare olduğu görülüyor.

Yapı kullanma izin belgesiyle ilgili rakamlarda ise; aynı dönemde bina sayısının 96, daire sayısının bin 410 toplam yüzölçümün 285 bin 394 metrekare, konut kullanım alanının 176 metre 597 kare, konut dışı kullanım alanının 35 bin 852 metrekare ve ortak kullanım alanının 72 bin 944 olduğu görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, erzurum, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzninde Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
07:45 Ali Koç’un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe’den yanıt Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
16:33 Görüntüler Erzurum’dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
16:20 Jakirovic’in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti
16:15 Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
16:10 Türkiye’de tartışılan derbinin hakemi Vincic, ülkesinde de haberlere konu oldu Türkiye'de tartışılan derbinin hakemi Vincic, ülkesinde de haberlere konu oldu
16:05 31 Mart’ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde 31 Mart'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde
15:35 Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP’nin Genel Başkanı olacak Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 10:52:21. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzninde Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.