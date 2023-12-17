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Erzurum'dan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere ihracat - Son Dakika
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Erzurum'dan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere ihracat

Erzurum'dan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere 5 milyon 387 bin TL değerinde ihracat gerçekleştirildi. En yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülke 4 milyon 74 bin TL değeriyle Azerbaycan olarak kaydedildi. Türk Cumhuriyetleri arasında Azerbaycan'a 4.0 milyon dolar, Özbekistan'a 1.1 milyon dolar, KKTC'ye 66.3 bin dolar, Kırgızistan'a 26.6 bin dolar, Kazakistan'a 22.4 bin dolar, Türkmenistan'a ise 22.2 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Erzurum ihracat değeri toplamında Türk Cumhuriyetlerinin payı Azerbaycan yüzde 16,79, Özbekistan yüzde 4,84, KKTC yüzde 0,27, Kırgızistan yüzde 0,10, Kazakistan yüzde 0,1 ve Türkmenistan yüzde 0,10 olarak hesaplandı.

Erzurum\'dan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere ihracat
17.12.2023 - 10:58,
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Erzurum'dan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere 5 milyon 387 bin TL değerinde ihracat gerçekleştirildi. En yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülke 4 milyon 74 bin TL değeriyle Azerbaycan olarak kaydedildi.

Türk Cumhuriyetleri

TİM verilerine göre bu yılın 11 ayında Azerbaycan'a 4.0 milyon dolar, Özbekistan'a 1.1 milyon dolar, KKTC'ye 66.3 bin dolar, Kırgızistan'a 26.6 bin dolar, Kazakistan'a 22.4 bin dolar, Türkmenistan'a ise 22.2 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Türk Cumhuriyetleri İhracat Payı

Erzurum ihracat değeri toplamında Türk Cumhuriyetlerinin payı Azerbaycan yüzde 16,79, Özbekistan yüzde 4,84, KKTC yüzde 0,27, Kırgızistan yüzde 0,10, Kazakistan yüzde 0,1 ve Türkmenistan yüzde 0,10 olarak hesaplandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Azerbaycan, Erzurum, İhracat, Son Dakika

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