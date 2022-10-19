Erzurum haberi: Erzurum'da ilk defa danelik mısır hasadı yapıldı - Son Dakika
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Erzurum haberi: Erzurum'da ilk defa danelik mısır hasadı yapıldı

19.10.2022 13:01

Erzurum haberlerine göre Erzurum'da ilk defa danelik mısır hasadı yapıldıERZURUM Erzurum Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 150 dönümlük arazide danelik mısır hasadı yaptı.

Erzurum'da ilk defa danelik mısır hasadı yapıldı

ERZURUM Erzurum Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 150 dönümlük arazide danelik mısır hasadı yaptı. İlk etapta tohumluk olarak kullanılacak olan danelik mısır ise Erzurum'da ilk kez hasat edildi.

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 150 dönümlük araziye deneme amaçlı ektiği danelik mısırların hasadını yapıyor. Uygulama sonunda ekilen dekar başına 1 ton danelik mısır hasat edilmesi bekleniyor. Elde edilen tohumların ilk etapta tohumluk olarak kullanılması hedefleniyor. Daha sonraki yıl ise aynı başarı ile devam ederse uygun fiyattan çiftçilere dağıtılacak olan danelik mısır bölge çiftçisine fayda sağlayacak. Öte yandan normal sürede 105 günde yetişen danelik mısır Erzurum iklim şartlarına göre 120 günde yetişiyor. Bu nedenle Erzurum'da daha önce ekiminde başarı sağlanamayan danelik mısır Erzurum'da ilk defa hasat ediliyor.

Dekar başına 1 ton danelik mısır hasat edilmesinin beklendiğini belirten Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy, "Bu bölgede çiftçilerimize altarnetif gelir kaynağı sunabilmek amacıyla ürün çeşitlendirmesine gitmeye çalışıyoruz. Kısa sürede yetişebilecek ve ekonomik anlamda katkı sağlayacak olan ürünleri denemeye çalışıyoruz. Bu denemelerden bir tanesi de danelik mısır oldu. Erzurum dışında bulunan İlçelerinde örneğin Horasan'da daha önce uygulanmış ama başarılı olunamamış. Orada çiftçilerimizin kullandıkları ürünlerin hatalı olduğunu görünce 105 gün içerisinde yetişebilen dane mısır çeşidini burada uygulamaya başladık. Şuanda hasadını yapıyoruz tahmini olarak dekarına 1 ton mısır almayı umuyoruz. Mısır insan gıdası, hayvan yemi ve endüstride kullanılan önemli bir üründür. Ülkemizde buğday ve arpadan sonra en fazla ekim alanı bulan bitkilerden bir tanesi de mısırdır. Mısır açığımızı kapatmak ve bölge çiftçimizin faydalanması amacıyla Erzurum merkezde böyle bir uygulama yapıldı. Bu uygulama başarılı olursa bir yıl daha denemesini yapacağız. Sonuçları çiftçilerimizle paylaşacağız. Buradan elde ettiğimiz dane mısırları çiftçilerimize çok uygun fiyattan dağıtacağız. Geçen sene 100 dekar bir arazide deneme yaptık dekarına 900 kilo civarında ürün elde ettik. Bu sene 150 dekar alana ekip yaptık ve dekarına 1 ton ürün almayı bekliyoruz. Normalde 105 günde yetişmesi gerekiyor ama burası Erzurum biraz daha soğuk geçtiği için 120 günde yetişiyor. Mayıs sonunda ekilen ürün Eylül sonunda hasat edilebiliyor" dedi.

Kaynak: İHA
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Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Erzurum, Mısır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum haberi: Erzurum'da ilk defa danelik mısır hasadı yapıldı - Son Dakika

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