Erzurum Hava Ulaşım Sorunlarına Dikkat

Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği ( USİKAD ) Erzurum İl Başkanı Dr. Zeynep Polat, Erzurum'un hava ulaşımında yaşanan sorunlar ve bu sorunların şehir ekonomisine etkileri hakkında bir basın açıklaması yaptı.

USİKAD Erzurum İl Başkan Dr. Zeynep Polat, son günlerde Erzurum halkının hava ulaşımına ilişkin yükselttiği güçlü ses, şehrin ortak gündemi haline geldiğini belirterek, "Yüksek bilet fiyatları, talebi karşılamakta zorlanan sefer kapasitesi, uygun saatlerde koltuk bulunamaması ve doğrudan bağlantıların sınırlı kalması, ulaşımı giderek daha güç ve maliyetli bir sürece dönüştürmektedir. Erzurum'dan yükselen bu tepki, kısa sürede Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan hemşerilerimizin de ortak çağrısına dönüşmüştür. Sorun iki yönlüdür. Erzurum'da yaşayan vatandaşlarımız sağlık, eğitim, ticaret, kamu hizmetleri ve ailevi nedenlerle başka illere ulaşmakta zorlanırken, şehir dışında yaşayan Erzurumlular da memleketlerine gelmek için aynı güçlüklerle karşılaşmaktadır. Erzurum halkının ulaşım konusunda ortaya koyduğu hassasiyeti ve bu ortak talebi siyasi kamplaşmaya yol açmak doğru değildir. Şehrimizin geleceğini ilgilendiren konularda vatandaşlarımızın görüş bildirmesi, talepte bulunması ve çözüm beklemesi en doğal hakkıdır. Bize düşen, bu sesi hakaret ve ayrıştırma diliyle bastırmak değil; ortak akla, kurumsal diyaloğa ve somut çözümlere dönüştürmektir" dedi.

"Erzurum sadece dinlenilmek istemiyor"

29 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Erzurum Ekonomi Buluşmalar'nın, bu anlayışın önemli bir örneği olduğunu ifade eden Polat, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile dokuz bakan yardımcısının katıldığı programda iş dünyası, meslek kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri şehrimizin ekonomik meselelerini doğrudan muhataplarına aktarma imkanı bulmuştur. Bu geniş katılımlı istişare zemininin Erzurum'da oluşturulmasını, hükümetimizin yerel kalkınmaya ve sahadan gelen görüşlere verdiği önemin kıymetli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Erzurum'un meseleleri artık yeterince konuşulmuş, raporlanmış ve ilgili makamlara aktarılmıştır. Şehrimizin bugün ihtiyaç duyduğu şey, tekrar edilen tespitlerden ziyade belirli bir takvime bağlanmış, takip edilebilir ve somut sonuçlardır. İstişare değerlidir ancak gerçek karşılığını uygulamada bulduğunda anlam kazanır. Erzurum sadece dinlenilmek değil, taleplerinin karşılık bulduğunu görmek istemektedir.

Erzurum Valiliğimizin hava ulaşımındaki gelişmeleri yakından takip etmesini, mevcut kapasiteyi, doluluk oranlarını, bilet fiyatlarını ve ilave sefer ihtiyacını hava yolu şirketleriyle değerlendirmesini takdirle karşılıyoruz. Erzurum Valimiz Aydın Baruş'un öncülüğünde yürütülen çalışmaların, ilgili kurumlar ve hava yolu şirketleri nezdinde somut kapasite artışlarına dönüşeceğine inanıyoruz. Havalimanındaki teknik yatırımların uçuş güvenliğini ve altyapıyı güçlendirmesi de şehrimiz açısından son derece önemlidir. Ulaşılabilirlik yalnızca günlük uçuş sayısıyla ölçülemez. Güzergah çeşitliliği, uygun saat, yeterli koltuk, makul fiyat ve sefer sürekliliği birlikte değerlendirilmelidir. Sabah gidip akşam dönmeye imkan vermeyen bir uçuş programı, kağıt üzerinde bağlantı sağlasa da iş dünyasının gerçek ihtiyacına cevap vermemektedir" şeklinde konuştu.

"Ticari faaliyetleri etkileyen bir noktada"

Sahada iş insanlarıyla, girişimcilerle ve kadın üreticileriyle yaptıkları görüşmelerde, ulaşım sorununun artık doğrudan ticari faaliyetleri etkileyen bir noktaya ulaştığını gördüklerini vurgulayan Polat, " Aynı gün içinde tamamlanamayan bir iş seyahati, ilave konaklama, ulaşım, personel ve zaman maliyeti doğurmaktadır. Ertelenen toplantılar, güçleşen müşteri ziyaretleri, kaçırılan fuarlar, aksayan ihracat temasları ve yatırım görüşmeleri işletmelerimizin rekabet gücünü sınırlandırmaktadır. Şehrimize gelmek isteyen yatırımcılar, teknik ekipler, akademisyenler ve firma temsilcileri açısından da düzenli ve öngörülebilir ulaşım büyük önem taşımaktadır. Bu tablodan özellikle KOBİ'ler, girişimciler, kadın kooperatifleri ve yerel üreticiler etkilenmektedir. Büyük ölçekli işletmelerin karşılayabildiği ek seyahat giderleri, küçük işletmeler için ağır bir maliyet unsuruna dönüşebilmektedir. Pazara, müşteriye, fuara ve iş bağlantılarına zamanında ulaşamayan girişimci yalnızca vakit değil, sipariş, gelir ve büyüme imkanı da kaybetmektedir" diye konuştu.

"Erzurum ayrıcalık istemiyor"

Erzurum'un turizm, sağlık ve eğitim ekonomisi de güçlü ulaşım bağlantılarına ihtiyaç duyduğunu söyleyen USİKAD Erzurum İl Başkan Dr. Zeynep Polat, sözlerini şöyle sürdürdü, "Palandöken, yüksek irtifa kamp merkezleri, üniversiteler, şehir hastanesi, kongreler, tarihi miras ve kültürel değerler şehrimize yıl boyunca hareketlilik kazandırmaktadır. Ulaşımdaki her daralma, konaklamadan yeme içme sektörüne, şehir içi ulaşımdan perakendeye, organizasyon hizmetlerinden yöresel ürün satışlarına kadar geniş bir ekonomik çevreye yansımaktadır. Beklentimiz açıktır: İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sefer ve koltuk kapasitesi gerçek talebe göre artırılmalı, iş dünyasının aynı gün seyahat edebilmesine imkan sağlayan saatler oluşturulmalı, Bursa dahil ihtiyaç duyulan doğrudan bağlantılar güçlendirilmeli ve yoğun dönemlerde ilave uçuşlar planlanmalıdır. Fiyatlar, doluluk oranları ve güzergah ihtiyaçları düzenli bir koordinasyon anlayışıyla izlenmelidir. Erzurum ayrıcalık istememektedir. Sahip olduğu ekonomik potansiyele, bölgesel sorumluluğa ve yolcu talebine uygun, düzenli ve makul maliyetli bir ulaşım ağı beklemektedir. Çünkü Erzurum'a açılan her ulaşım hattı; yeni bir yatırıma, ticari bir bağlantıya, istihdam fırsatına ve şehrimizin geleceğine açılan kapıdır" - ERZURUM