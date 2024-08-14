Ekonomi

Erzurum İkinci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Bölge Müdürü Fırat Karakaya, çalışmalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirdi. Toplantının ardından Vali Çiftçi, yatırım talebinde bulunan iş adamları ile tek tek görüşerek projelerini detaylı olarak inceledi. - ERZURUM