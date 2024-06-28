Erzurum İli Süt Ürünleri Sektörü Araştırma Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum İli Süt Ürünleri Sektörü Araştırma Raporu

Erzurum İli Süt Ürünleri Sektörü Araştırma Raporu

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan raporda, Erzurum ili hayvancılık sektöründe çayır-mera alanları ve yem bitkileri yetiştiriciliğiyle diğer illere göre üstünlük sağlamaktadır. Raporda ayrıca, ilin sahip olduğu güçlü ilçeler ve köklü hayvancılık geçmişi vurgulanmıştır.

28.06.2024 09:42
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı(KUDAKA) tarafından Hazırlanan "Erzurum İli Süt Ürünleri Sektörü Araştırma Raporu"nda ilginç tespitlere yer verildi.

Çayır-mera alanları ve yaygın bir biçimde gerçekleştirilen yem bitkileri yetiştiriciliği ile Erzurum ili, hayvancılık bakımından Türkiye'nin diğer birçok ilinden mukayeseli bir üstünlüğe sahip olduğu ifade edilen raporda "Erzurum ili sahip olduğu 1 milyon 448 bin 467 ha çayır-mera alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki toplam toplam çayır-mera alanının %26'sını, Türkiye'deki toplam çayır-mera alanının ise %10'unu kapsamaktadır. 2022 yılında Erzurum ilinde yem bitkileri üretimi gerçekleştirilen toplam alan, 2 milyon 209 bin 992 dekardır. 2 milyon 209 bin 992 dekar alanda üretilen yem bitkisi miktarı ise, toplam 3 milyon 561 bin 646 tondur. Çayır otu, yonca, yulaf ve korunga; en fazla ekimi yapılan yem bitkilerdir. Çayır-mera alanlarına ve yem bitkileri yetiştiriciliğine ilişkin veriler, Erzurum'un, hayvancılık sektöründe en yüksek ve en önemli girdilerden birisi olan "kaba yem" açısından avantajlı konumda olduğunu göstermektedir." denildi.

"Horasan, Pasinler, Karayazı, Tekman ve Hınıs güçlü"

Hanife Orhangazi ve Dr. Serkan Timur tarafından hazırlanan "Erzurum İli Süt Ürünleri Sektörü Araştırma Raporu'nda TÜİK'ten temin edilen verilere göre; 2019 yılında Erzurum ilinde sağılan hayvan sayısı; 315 bin 591 büyükbaş, 408 bin 022 küçükbaş olmak üzere toplam 723 bin 613 adettir. 723 bin 613 hayvandan elde edilen süt miktarı ise 970 bin 802 ton olduğu dile getirilerek, şöyle devam edildi, "İlde özellikle süt sığırcılığı yaygınlaşmış olup, sağılan inek sayısı toplam 314 bin 894, üretilen inek sütü miktarı 937 bin 846 tondur. Erzurum ili 314 bin 894 sağmal inek ile Türkiye sıralamasında ikinci sırasında yer almaktadır. Üretilen inek sütü miktarı bakımından Konya (1.286.887) ve İzmir'den (1.150.838) sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Horasan, Pasinler, Karayazı, Tekman, Hınıs başta olmak üzere ilin doğu ve güney ilçeleri; hayvancılık faaliyetleri bakımından öne çıkmaktadır."

"Hayvancılık köklü bir geçmişe sahip"

Raporda şu açıklamalara da yer verildi, "Coğrafi özelliklerinin kaliteli kaba yem niteliği taşıyan çayır-mera alanları, süt hayvancılığı ve yem bitkileri yetiştiriciliği açısından son derece uygun koşullar taşıması; hayvan sayısı, çayır-mera alanı ve yem bitkileri yetiştiriciliği bakımından mukayeseli üstünlüğe sahip olması; hayvancılığın köklü bir geçmişe sahip olması; hayvancılık faaliyetleri yürüten ve hayvancılık faaliyetlerinden gelir sağlayan işletme sayısının Türkiye ortalamasından çok daha yüksek olması; üretilen çiğ sütü işlemek üzere yüksek kapasiteli, modern süt işletmelerinin mevcut olması; iklim koşullarından dolayı soğutma maliyetlerinin Türkiye ortalamasından daha düşük olması, ilin öne çıkan güçlü yönleridir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum İli Süt Ürünleri Sektörü Araştırma Raporu - Son Dakika

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