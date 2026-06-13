Erzurum protokolünden Aşkale Çimento\'ya ziyaret

Erzurum il protokolü, bölge kalkınmasına ve istihdamına dev katkılar sunan Aşkale Çimento Fabrikasına çıkarma yaptı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Erzurum İl Jandarma Komutanı Hakan Uğurlu, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk ve Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Aşkale Çimento Fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, ülke ekonomisine ve bölgede istihdama büyük katkılar sağlayan Aşkale Çimento'nun üretim faaliyetleri, yürütülen yatırımlar ve bölge ekonomisine sağlanan katkılar hakkında bilgi verildi. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde sanayi kuruluşlarının bölgesel kalkınmadaki önemi, istihdama sağladığı katkılar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, nazik ziyaretlerinden dolayı Erzurum Valisi başta olmak üzere, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Aşkale Kaymakamı ve Aşkale Belediye Başkanı'na teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti. - ERZURUM