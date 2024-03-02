Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) aylık meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.
ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Ocak Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, ETSO'nun 2023 Yılı kesin mizanının görüşülmesine geçildi. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı İsmail Suci'nin bu konudaki komisyon raporunu okumasının ardından yapılan oylamada, Oda'nın 2023 Yılı Kesin Mizanı kabul edildi.
Toplantıda daha sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, yönetim kurulunun şubat ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.
Kılıç konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le ETSO'da düzenlenen iş dünyası istişare toplantıları başta olmak üzere; Ticaret Bakanlığı ve TOBB'un öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon ve toplantılara ETSO'nun Erzurum adına sunduğu katkılar, TOBB İl Genç ve Kadın Girişimci Kurullarının faaliyetleri, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Ata Teknokent'le imzalanan işbirliği protokolleri ve 3.Erzurum Çalıştayı hazırlıkları gibi konular hakkında bilgi verdi.
Başkan Vekili Serhat Kılıç'ın konuşmasının ardından Akreditasyon İzleme Komitesi Üyesi İsmail Suci, yeni akreditasyon standartlarıyla ilgili Meclis'e bilgi sundu. Suci, yeni standartlar çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla ilgili Meclis ve Komite üyelerinin desteğini beklediklerini ifade etti.
Meclis toplantısı, üyelerin dilek ve temennilerini dile getirmesinin ardından sona erdi. - ERZURUM
Son Dakika › Ekonomi › Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Aylık Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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