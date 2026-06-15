Erzurum\'un Geleceği için Proje

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Erzurum'un Temel İhtiyaç/ Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Projesi Destek Programı"na katıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen programda konuşan Vali Baruş, Erzurum'un geleceğine yön verecek önemli bir çalışmanın sonuçlarının paylaşılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin öncülüğünde yürütülen proje kapsamında ortaya konulan çalışmaların şehrin yarınlarını şekillendirecek ortak aklın önemli bir ürünü olduğunu ifade etti. Erzurum'un tarihi birikimi, stratejik konumu, tarım, hayvancılık, turizm ve eğitim alanlarındaki güçlü potansiyeliyle bölgenin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Baruş, bir şehrin gelişiminin yalnızca sahip olduğu imkanlarla değil, bu imkanların doğru planlama ve etkin yönetim anlayışıyla değerlendirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Üniversitelerin sadece eğitim ve bilim üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda bulundukları şehirlere rehberlik eden önemli yapılar olduğunu ifade eden Vali Baruş, Atatürk Üniversitesinin bu proje ile akademik birikimini sahaya yansıttığını; sokağa, tarlaya, fabrikaya, kurumlara ve hanelere dokunan kapsamlı bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi. Çalışmanın 25 tematik alanda gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 150 toplantının ardından şekillendiğini belirten Vali Baruş, ortaya çıkan raporun Erzurum'un mevcut durumunu adeta bir röntgen ve tomografi hassasiyetiyle analiz ettiğini, şehrin güçlü yönlerini ve çözüm bekleyen alanlarını ayrıntılı şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Modern yönetim anlayışında sorunların doğru tespit edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Baruş, "Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Tespit edemediğiniz sorunlara da çözüm üretemezsiniz." sözleriyle, bilimsel veriler ışığında hazırlanan bu çalışmanın şehir yönetimi açısından büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Projenin en önemli yönlerinden birinin yalnızca mevcut sorunları ortaya koyması değil, aynı zamanda üniversite, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle her bir başlık için uygulanabilir, gerçekçi ve yerel dinamiklere uygun çözüm önerileri geliştirmesi olduğunu ifade eden Vali Baruş; dijitalleşme, yapay zekanın eğitimde doğru kullanımı, tarımsal kalkınma, kış turizmi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve aile yapısının korunması gibi birçok önemli konunun çalışma kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Vali Baruş, Atatürk Üniversitesinin ve tüm paydaş kurumların ortaya koyduğu bu değerli çıktılarının, kamu kurumlarının stratejik planlarına, yerel yönetimlerin projelerine ve Erzurum'un geleceğine yönelik çalışmalara önemli ölçüde rehberlik edeceğini ifade etti. Programda daha sonra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından projeye ilişkin sunum gerçekleştirildi. Program, katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi - ERZURUM