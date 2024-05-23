Erzurumlu Genç Mühendislerden Atık Dönüşüm Makinesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzurumlu Genç Mühendislerden Atık Dönüşüm Makinesi

Erzurumlu Genç Mühendislerden Atık Dönüşüm Makinesi

Erzurumlu 4 genç mühendis, kentte kurdukları teknoloji firmasında devlet desteğiyle ürettikleri 'Atık dönüşüm makinesi'ni 5 ayrı modelle sektöre sundu. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden 3 yıl önce mezun olan Muhammet Taha Topalli, Gözde Anagül, Muhammet Enes Ateş ve Serhat Yıldırım, öğrencilik yıllarında hazırladıkları 'Ekolojim Projesi' kapsamında AR-GE ve İnovasyon Destek Programı ile ATA Teknokent'in desteğiyle yapay zeka teknolojisi kullanarak katı atıkları otomatik olarak ayrıştıran makine üretti.

23.05.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumlu 4 genç mühendis, kentte kurdukları teknoloji firmasında devlet desteğiyle ürettikleri "Atık dönüşüm makinesi"ni 5 ayrı modelle sektöre sundu.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden 3 yıl önce mezun olan Muhammet Taha Topalli, Gözde Anagül, Muhammet Enes Ateş ve Serhat Yıldırım, öğrencilik yıllarında hazırladıkları "Ekolojim Projesi" kapsamında AR-GE ve İnovasyon Destek Programı ile ATA Teknokent'in desteğiyle yapay zeka teknolojisi kullanarak katı atıkları otomatik olarak ayrıştıran makine üretti.

Aldıkları destekle ilk cihazlarını öğrenciyken üreten, çalışmalarını geliştirerek Erzurum'da teknoloji firması kuran mühendisler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destekle 5 depozito iade makinesi modeli geliştirdi.

Bugüne kadar 12 adet makine üreten mühendisler, tamamına yakını yerli olan makine ile hem kentteki teknoloji meraklı gençlere bir alan açıyor hem de geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlıyor.

"Tüm tasarımları ile yazılımı bize ait"

Elektrik-elektronik mühendisi Topalli, AA muhabirine, öğrencilik yıllarında sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm ile ilgili arkadaşlarıyla bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi.

Yaptıkları araştırma sonucunda katı atıkları ayrıştıracak geri dönüşüm otomatının ilk prototipini ahşaptan gerçekleştirdiklerini dile getiren Topalli, bir şirket kurup bunu daha profesyonel yapma düşüncesine girdiklerin anlattı.

Dünyada depozito iade makinesinin çok yaygınlaşmaya başladığını, Türkiye'de de 2021'de bunun mevzuatının yayımlandığını dile getiren Topalli, "Biz de tamamen buna ağırlık verdik. 2021 yılı sonunda büyük firmalarla bir işbirliği kurarak İstanbul'da bir ürünümüzü yerleştirdik. Orada testlerimize başladık. Türkiye'de perakende sektöründe ilk test eden firmalardan biri biz olduk. 2022-2023 yıllarında da yayımlanan bu mevzuat devlet tarafından geliştirildi. Makineler ve sistemin işleyişi, depozito işi gelişti. Sonra biz de ürünümüzü aynı şekilde geliştirmeye devam ettik. 2023 yılında da KOSGEB'in UR-GE (uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi) programından destek alarak ürünümüzü daha endüstriyel bir hale getirdik." dedi.

Makinenin üretiminde yerliliğe önem verdiklerini vurgulayan Topalli, "Geldiğimiz noktada makinenin mekanik ve elektronik aksamının tüm tasarımları ile yazılımı tamamen bize ait. Sensörleri dışarıdan alıyoruz. Onun dışında her şey bize ait." diye konuştu.

Anadolu'da bir şeyler yapıldığını göstermek istediklerini belirten Topalli, "Fuarlarda 'Erzurum' deyince herkes şaşırıyor. Bu topraklarda teknolojinin üretilebildiğini göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Firmada mühendis olarak çalışan Burak Karaman ise üzerinde çalışma yürüttükleri cihazın çevresel faydalarından bahsederek, Sıfır Atık Projesine katkı sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Serhat Yıldırım, Enes Ateş, Erzurum, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurumlu Genç Mühendislerden Atık Dönüşüm Makinesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:13:32. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurumlu Genç Mühendislerden Atık Dönüşüm Makinesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement