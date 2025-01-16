Eşarj Genel Müdürlüğü'ne Yakup Aydilek Atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Eşarj Genel Müdürlüğü'ne Yakup Aydilek Atandı

Eşarj Genel Müdürlüğü\'ne Yakup Aydilek Atandı

Yakup Aydilek, 1 Şubat itibarıyla Eşarj Genel Müdürü olarak göreve başlayacak.

16.01.2025 10:16
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Enerjisa Enerji'nin yüzde 100 iştiraki olan Eşarj Genel Müdürlüğü görevini 1 Şubat'tan itibaren Yakup Aydilek üstlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydilek, yeni görevinde Eşarj'ın stratejik büyüme hedeflerine ulaşması ve sektördeki öncü konumunu pekiştirmesi yolculuğuna liderlik edecek.

Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji'deki 15 yıllık kariyeri boyunca farklı görevler üstlenen Aydilek, 2021'den bu yana İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.

Aydilek, 1 Şubat itibarıyla mevcut görevlerine ek olarak, Enerjisa Enerji'nin yüzde 100 iştiraki olan Eşarj Genel Müdürü pozisyonuna atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2005'te mezun olan Aydilek, yüksek lisans eğitimini, Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel kariyer yolculuğuna Deloitte'da başlayan, çeşitli finansal ve denetim pozisyonlarında görev alan Aydilek, 2010'da Enerjisa Enerji ailesine katıldı.

Enerjisa'daki kariyeri boyunca, özelleştirme süreçleri, elektrik dağıtım bölgelerinin devralınması ve sistem geçişleri gibi kritik projelerde etkin bir rol üstlenerek, perakende iş birimi kapsamında birçok ekip ve fonksiyona liderlik etti.

İş dünyasındaki sosyal sorumluluk projelerine de aktif katkı sunan Aydilek, GYİAD (Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Çalışma Grubu Eş Başkanı olarak dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca, Yeniden Biz Derneği Teknoloji Komitesi Başkanı olarak, iş hayatına ara vermiş kadınların yeniden istihdama kazandırılması için projeler geliştiriyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eşarj Genel Müdürlüğü'ne Yakup Aydilek Atandı - Son Dakika

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