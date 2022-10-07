ESBİM ile işsizlik sorununa çözüm bulmayı amaçladıklarını belirten Yerel Hizmetler Müdürü Murat Boduroğlu, "İlçemizde faaliyet gösteren tekstilin öncü firmalarından birine 78 kişilik alım gerçekleşti. Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt 'un dediği gibi iş arayan herkese ESBİM'de iş buluyoruz. İş arayanları ve işverenleri merkezimize bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ESBİM 78 kişiyi daha istihdam etti - Son Dakika

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