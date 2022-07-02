Esnaf ve Sanatkarlar Derneği: "Hipermarketler Sermaye Gücüyle Çok Ucuza Aldığı Maldan Kurbanlık Satarak Büyük Oranda Kâr Elde Ediyor" - Son Dakika
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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği: "Hipermarketler Sermaye Gücüyle Çok Ucuza Aldığı Maldan Kurbanlık Satarak Büyük Oranda Kâr Elde Ediyor"

02.07.2022 10:09
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği: "Hipermarketler Sermaye Gücüyle Çok Ucuza Aldığı Maldan Kurbanlık Satarak Büyük Oranda Kâr Elde Ediyor"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikuş, Kurban Bayramı’nda hipermarketlerin kurbanlık satışının ve kurban kesiminin üretici ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini belirterek “Bu hipermarketler sermaye gücüyle çok ucuza aldığı maldan kurbanlık satışı sonucunda büyük oranda kâr elde ediyor. Üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamamasıyla birlikte besiciler bu dev yapı rekabetiyle baş edememektedir. Böylece hayvan üretiminin azalmasına ve insanımızın pahalı et yemesine sebebiyet veriyor” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikuş, Kurban Bayramı'nda hipermarketlerin kurbanlık satışının ve kurban kesiminin üretici ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini belirterek "Bu hipermarketler sermaye gücüyle çok ucuza aldığı maldan kurbanlık satışı sonucunda büyük oranda kar elde ediyor. Üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamamasıyla birlikte besiciler bu dev yapı rekabetiyle baş edememektedir. Böylece hayvan üretiminin azalmasına ve insanımızın pahalı et yemesine sebebiyet veriyor" dedi.

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikuş, Kurban Bayramı'nda hipermarketlerin kurbanlık satışı yapmasının ve kurban kesmesinin, üretici ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini açıkladı. Hipermarketlerin sermaye gücüyle kurbanlıkları çok ucuza alıp satmasından büyük oranda kar ettiklerine değinen Çelikuş, bu rekabetin hayvan üretiminin azalmasına ve insanların pahalı et yemesine sebep olduğunu belirtti.

Mahmut Çelikuş'un bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"İNSANIMIZIN PAHALI ET YEMESİNE SEBEBİYET VERİYOR"

"Bu hipermarketler sermaye gücüyle çok ucuza aldığı maldan kurbanlık satışı sonucunda büyük oranda kar elde ediyor. Böylece üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamamasıyla birlikte besiciler bu dev yapı rekabetiyle baş edememektedir. Rekabetten kaçınan besici ve köylü halk kurbanlık hayvanlardan vazgeçiyor. Böylece hayvan üretiminin azalmasına ve insanımızın pahalı et yemesine sebebiyet veriyor.

"KURBAN ÜRETİCİLERİMİZ 1 YILDIR BUGÜNÜ BEKLİYOR"

Unutulmamalıdır ki, kurban üreticilerimiz 1 yıldır bugünü bekliyor. Bir yıl boyunca emek ve sabırla Kurban Bayramı'nı bekleyen kurban besicileri, büyük marketlerin kurban kesim hizmeti vermesi sebebiyle zarar görmeye devam ediyor. Bu sistem kasap esnafımızı da mağdur etmektedir. Kasapların kurbanlık kesimlerinden elde ettikleri gelir de berhava olmaktadır."

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaf ve Sanatkarlar Derneği: 'Hipermarketler Sermaye Gücüyle Çok Ucuza Aldığı Maldan Kurbanlık Satarak Büyük Oranda Kâr Elde Ediyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esnaf ve Sanatkarlar Derneği: "Hipermarketler Sermaye Gücüyle Çok Ucuza Aldığı Maldan Kurbanlık Satarak Büyük Oranda Kâr Elde Ediyor" - Son Dakika
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