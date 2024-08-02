Esendere Belediyesi Berivanlara Akaryakıt Desteği Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Esendere Belediyesi Berivanlara Akaryakıt Desteği Sağlıyor

Esendere Belediyesi Berivanlara Akaryakıt Desteği Sağlıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi Belediyesi, hayvancılığı desteklemek amacıyla berivanlara (süt sağan kadınlar) bu sene de akaryakıt desteğinde bulunuyor.

02.08.2024 13:42  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi Belediyesi, hayvancılığı desteklemek amacıyla berivanlara (süt sağan kadınlar) bu sene de akaryakıt desteğinde bulunuyor.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere beldesinde besicilerin yaz ayları ile birlikte yayla hayatı başladı. AK Parti'li Esendere Belediyesi ise sağım için araçlarla yaylalara giden kadınlara akaryakıt desteğini 4 yıldır devam ettiriyor. Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, bu sene de beldede yaşayan berivanların yaylaya gidebilmesi için akaryakıt desteği sağladı.

Güvenli Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını yaylada sağmak için toplanan berivanlarla bir araya gelen Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, "Sınırda hizmet var, hizmette sınır yok" şiarı ile çalıştıklarını belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu yıl da berivanlara verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Her zaman da sürdüreceğiz. Amacımız bölgedeki hayvancılığı teşvik etmek ve berivanlarımıza ekonomik anlamda katkı sağlamaktır. Son zamanlarda bölgemizde hayvancılık bitme noktasına geldi ama belediyemizin besiciye verdiği destekle hayvancılığı yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Üreten ve çalışan berivanlarımızla birlikte inşallah güzel şeyler yapacağız" dedi.

Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan dolayı zorlandıklarını belirten besiciler, destekten dolayı oldukça memnun olduklarını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Esendere, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esendere Belediyesi Berivanlara Akaryakıt Desteği Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 14:51:00. #1.11#
SON DAKİKA: Esendere Belediyesi Berivanlara Akaryakıt Desteği Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement