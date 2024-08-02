Esendere Belediyesi Berivanlara Akaryakıt Desteği Sağlıyor

Ekonomi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi Belediyesi, hayvancılığı desteklemek amacıyla berivanlara (süt sağan kadınlar) bu sene de akaryakıt desteğinde bulunuyor.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere beldesinde besicilerin yaz ayları ile birlikte yayla hayatı başladı. AK Parti'li Esendere Belediyesi ise sağım için araçlarla yaylalara giden kadınlara akaryakıt desteğini 4 yıldır devam ettiriyor. Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, bu sene de beldede yaşayan berivanların yaylaya gidebilmesi için akaryakıt desteği sağladı.

Güvenli Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını yaylada sağmak için toplanan berivanlarla bir araya gelen Esendere Belediye Başkanı Büyüksu, "Sınırda hizmet var, hizmette sınır yok" şiarı ile çalıştıklarını belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu yıl da berivanlara verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Her zaman da sürdüreceğiz. Amacımız bölgedeki hayvancılığı teşvik etmek ve berivanlarımıza ekonomik anlamda katkı sağlamaktır. Son zamanlarda bölgemizde hayvancılık bitme noktasına geldi ama belediyemizin besiciye verdiği destekle hayvancılığı yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Üreten ve çalışan berivanlarımızla birlikte inşallah güzel şeyler yapacağız" dedi.

Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan dolayı zorlandıklarını belirten besiciler, destekten dolayı oldukça memnun olduklarını belirtti. - HAKKARİ