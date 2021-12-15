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Eski bakan Bülent Akarcalı'dan tartışma yaratacak öneri: Türk doları basalım - Son Dakika

Eski bakan Bülent Akarcalı'dan tartışma yaratacak öneri: Türk doları basalım

15.12.2021 23:15

Geçmişte turizm ve sağlık bakanlıkları yapan Bülent Akarcalı, son dönemlerdeki doların artışıyla ilgili tartışma yaratacak bir öneriye yer verdi. "Millet madem dolar almak istiyor, o zaman bir Türk doları basalım" diyen Akarcalı, bunun gerekçesi olarak "Vatandaş kendi parası ile ABD'yi finanse etmiş olmayacak. Şu anda satın aldığımız her dolarla ABD'yi finanse ediyoruz. ABD'ye 100 doların maliyeti 25 cent" açıklamasını yaptı.

TV 100 ekranlarında yayınlanan Çözüm programında Dr. Erol Mütercimler ve Bülent Akarcalı, son dönemde yaşanan döviz hareketliliğini masaya yatırdı. Geçmişte turizm ve sağlık bakanlığı yapan Bülent Akarcalı'nın önerisi sosyal medyada tartışmalara konu oldu.

"TÜRK DOLARI BASALIM, ABD DOLARINA EŞİT OLSUN"

"Millet madem dolar almak istiyor, o zaman bir Türk doları basalım" diyen Akarcalı, sözlerinin devamında "Gerekli kanunlar çıkarılsın, her türlü koruyucu bir şekilde. Densin ki 'Bu Türk Doları birebir ABD Doları'na eşittir, istediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk Lirası'na çevirebilirsiniz ya da ABD doları kullanacaksanız aynı şekilde sorgusuz sualsiz komisyonsuz ABD doları ile değiştirirsiniz'" dedi.

"VATANDAŞ ABD'Yİ FİNANSE ETMESİN"

Akarcalı, önerisinin gerekçesini ise "Sonuçta ne olacak? Vatandaş kendi parası ile ABD'yi finanse etmiş olmayacak. Şu anda satın aldığımız her dolarla ABD'yi finanse ediyoruz. ABD'ye 100 doların maliyeti 25 cent. 25 cent'e bugün 1300 liramızı alıyor. Bu unutuluyor, düşünülmüyor fazla" ifadeleriyle açıkladı.

Eski bakan Bülent Akarcalı'dan tartışma yaratacak öneri: Türk doları basalım

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Son Dakika Ekonomi Eski bakan Bülent Akarcalı'dan tartışma yaratacak öneri: Türk doları basalım - Son Dakika Ekonomi


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