Eski Bakan Kasapoğlu Karaburun'da hurma zeytini hasadında üreticiye teşekkür etti - Son Dakika
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Eski Bakan Kasapoğlu Karaburun'da hurma zeytini hasadında üreticiye teşekkür etti

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Eski Bakan Kasapoğlu Karaburun\'da hurma zeytini hasadında üreticiye teşekkür etti
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Karaburun'da zeytin hasadına katıldı. Kasapoğlu, yarımadanın zeytincilik kültürü ve hurma zeytinine dikkat çekerek üreticinin emeğini vurguladı; TÜİK'in 2025 verilerine göre ilçede 17 bin 403 dekar alanda 5 bin 73 ton zeytin üretildi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karaburun'u ziyaret ederek zeytin hasadına katıldı. Yarımadanın zeytincilik kültürüne ve dalında tatlanan hurma zeytinine dikkat çeken Kasapoğlu, bu yerel değerin korunmasında üreticinin emeğinin önemini vurguladı.

Karaburun'un dik ve kayalık yamaçlarında yetişen Erkence zeytininin bölgenin tarımsal kimliğinde özel bir yeri olduğunu belirten Kasapoğlu, "Karaburun denildiğinde akla güzel koyları, denizi ve muhteşem coğrafyası geliyor. Oysa bu yarımadanın zeytinciliği de başlı başına bir değer. Dağlardaki delicelere aşı yapılıyor, ağaçlara bakılıyor, hasat bekleniyor. Bu işin bilgisi kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Bugün burada hasada katılmaktan mutluluk duydum. Bu kültürü emeğiyle yaşatan bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Dalından sofraya gelen lezzet

Erkence zeytininde bölgenin özel iklim şartlarıyla ortaya çıkan "hurmalaşma", Karaburun zeytinciliğinin dikkat çekici özelliklerinden biri. Yörede "furma" olarak da adlandırılan hurma zeytini, dalında doğal olarak acılığını kaybediyor. Böylece salamura veya fermantasyon işlemine ihtiyaç duyulmadan tüketilebiliyor.

Kasapoğlu, hurma zeytini üretiminde öne çıkan Eğlenhoca ve Kösedere köylerine değinerek şunları söyledi: "Eğlenhoca ve Kösedere'de zeytinin arkasında yılların emeği ve kültürü var. Eğlenhoca ve Kösedere'de üreticilerimiz, büyüklerinden öğrendikleri zeytinciliği sürdürüyor. Bu yamaçlarda ağaca bakmak, zeytini toplamak kolay değil. Üreticilerimiz büyüklerinden öğrendikleri işi sürdürüyor, bildiklerini ve tecrübelerini çocuklarına aktarıyor. Erkence zeytininin bu coğrafyanın özel iklim şartlarında dalında tatlanmasıyla oluşan hurma zeytini, salamuraya gerek kalmadan sofraya geliyor. Dalından koparıp yiyebildiğiniz bir zeytinden söz ediyoruz Karaburun'un rüzgarı ve nemi de, bu lezzetin oluşmasında belirleyici. Karaburun'un zeytinyağı da ayrı bir değer. Üretimi de sınırlı; her yıl hava şartlarına bağlı olarak değişiyor. Ağacın bakımından hasada, zeytinin sıkımına kadar bütün bu işlerin arkasında üreticimizin emeği var."

Karaburun'da 5 bin tonu aşkın zeytin üretimi

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre Karaburun'da 17 bin 403 dekar alanda toplam 5 bin 73 ton zeytin üretildi. Bunun 4 bin 795 tonunu yağlık, 278 tonunu sofralık zeytin oluşturdu.

İlçede yetiştirilen zeytinlerin büyük bölümü zeytinyağına işleniyor. Eğlenhoca'daki belediye zeytinyağı sıkım tesisi, özel işletmeler ve yerel kooperatifler, üreticilere hizmet veriyor. Hurma zeytininin oluşumu ise rüzgar ve nem dengesine bağlı olduğundan, iklim şartlarındaki değişimler rekolte üzerinde doğrudan etkili oluyor.

"Ağacı, toprağı ve üreticiyi birlikte düşünmeliyiz"

Kasapoğlu, zeytinliklerin korunması ve üretimin devamlılığına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Ağacı, toprağı ve üreticiyi birlikte düşünmeliyiz. Hasadı doğrudan etkileyen birçok unsur var. Üreticimizin karşılaştığı güçlükleri takip ederek ihtiyaçlarına kulak vermeye devam edeceğiz. Bu güzel zeytinin daha çok tanınması için burada üretimin sürmesi, bu işi bilen insanların bilgisini ve tecrübesini yeni kuşaklara aktarabilmesi gerekiyor. Bütün üreticilerimize bereketli bir hasat diliyorum."

Kaynak: İHA
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