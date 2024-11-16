Eskipazar Taşı Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskipazar Taşı Coğrafi İşaret Aldı

Eskipazar Taşı Coğrafi İşaret Aldı

Karabük Valisi Yavuz, Eskipazar Sarı Traverten Taşı'nın coğrafi işaret tescilini duyurdu.

16.11.2024 15:50
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eskipazar Sarı Traverten Taşı'nın coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonunda başlattıkları coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırma seferberliği kapsamında Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından yapılan başvurunun onaylandığını belirtti.

Yavuz, "Bu önemli başarı, Karabük'ümüzün zengin doğal kaynaklarını ve kültürel değerlerini koruma ve tanıtma yolunda atılmış değerli bir adımdır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmanın Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz da Karabük'ün coğrafi işaretler bakımından zengin potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Çapraz, Anıtkabir'in inşaatında kaplama taşı olarak kullanılan en yoğun kaya türünün Eskipazar Sarı Traverten Taşı olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Eskipazar taş ocaklarından getirilen sarı travertenler, Aslanlı yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holü'ne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında, bütün şeref holü dış duvarları ile tören meydanını çevreleyen kolonlarda kullanılmıştır. Bunun yanı sıra travertenin kaplama taşı olarak kullanıldığı bir diğer önemli yapı da III. Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarıdır. III. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde E Blok (Başkanlık) dışındaki tüm bloklar Eskipazar Sarı Traverten Taşı ile kaplanmıştır."

Saha çalışmaları kapsamında Eskipazar taş ocaklarının ziyaret edildiğini aktaran Çapraz, KTSO adına 24 Mayıs'ta Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusunu gerçekleştirdikleri "Eskipazar Sarı Traverten Taşı"nın 15 Kasım'da "Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı" bülteninde ilan edildiğini kaydetti.

Çapraz, başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, taş ocağının sahibi Ayhan Bayhan ve ekibi olmak üzere, kendilerine destek veren coğrafi işaret danışmanları Huriye Özener'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Yavuz, Kültür Sanat, Eskipazar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskipazar Taşı Coğrafi İşaret Aldı - Son Dakika

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