Eskişehir Bor Platformu'ndan Madencilik Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Bor Platformu'ndan Madencilik Vurgusu

Eskişehir Bor Platformu\'ndan Madencilik Vurgusu

Eskişehir Bor Platformu, madenciliği milli bir mücadele olarak tanımlayıp bor sanayisine odaklanıyor.

04.12.2024 11:31
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Eskişehir Bor Platformu", madenciliğin bir meslekten öte milli bir mücadele olduğunu, sanayide lider olmanın, madencilikte yenilikçi ve katma değerli üretimi başarmaktan geçtiğini açıkladı.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü sebebi ile platform adına yapılan açıklamada, "Bu şehre vefa 'bor'cumuz var" diyerek yola çıkıldığı belirtildi. Madenciler, kentin ve ülkenin en değerli kaynağı olan bor başta olmak üzere, tüm yer altı kaynaklarını yer üstünde değere dönüştürdükleri ifade edilen açıklamada, "Platformumuz, şehrin tüm paydaşlarını bir araya getirerek akademi, sanayi ve kamuoyu iş birliğinde katma değerli bor sanayisinin şehrimizde kurulması adına çalışmaktadır. Şehrimizi borlu ürünlerin üretildiği teknoloji ve inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Eskişehir Bor Platformu olarak, madenciliğin bir meslekten öte, milli bir mücadele olduğuna inanıyoruz. Sanayide lider olmanın, madencilikte yenilikçi ve katma değerli üretimi başarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bor ve nadir toprak elementleri gibi hem kritik hem de stratejik minerallerimizle, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın geleceğine yön verecek potansiyele sahibiz. Kaynak olarak dünya lideri olduğumuz bor konusunda, ülkemizi borlu son ürünlerde de sanayi lideri yapana dek yorulmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Tamamen gönüllü bir şekilde çalışmalar yürüttüğümüz Eskişehir Bor Platformu'nda, meslekleri farklı olsa da "yürekleri madenci" olan, gönül birliği yaptığımız tüm üyelerimizin de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyoruz. Gençler olarak elimizi "bor" taşının altına koyarak çıktığımız bu yolda, desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ederiz. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde, madencilerimizin emeğini, madenciliğin önemini ve ülkemizin yer altındaki stratejik gücünü bir kez daha hatırlatıyoruz: Türkiye'nin stratejik gücünü dünya liderliğine taşıyacak bu mücadelede, hep birlikte kararlılıkla ilerlemeye ve çalışmaya devam edeceğiz" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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