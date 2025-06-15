Eskişehir'de 66 Milyon TL Çiftçi Desteği

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçiye toplam 66 milyon 409 bin 988 TL destek yapılacağını duyurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan 'Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği ile Hububat - Baklagil Dane Mısır Desteği' çerçevesinde; Alpu ilçesinde 274 çiftçiye 5 milyon 63 bin 853 TL, Beylikova ilçesinde 5 çiftçiye 133 bin 529 TL, Çifteler ilçesinde 274 çiftçiye 8 milyon 681 bin 418 TL, Günyüzü ilçesinde 57 çiftçiye 797 bin 807 TL, İnönü ilçesinde 217 çiftçiye 4 milyon 305 bin 207 TL, Mahmudiye ilçesinde 320 çiftçiye 17 milyon 406 bin 71 TL, Odunpazarı ilçesinde 111 çiftçiye 4 milyon 937 bin 988 TL, Sarıcakaya ilçesinde 1 çiftçiye 26 bin 762 TL, Seyitgazi ilçesinde 478 çiftçiye 14 milyon 83 bin 49 TL, Sivrihisar ilçesinde 236 çiftçiye 6 milyon 697 bin 523 TL ve Tepebaşı İlçesi'nden 180 çiftçiye 3 milyon 308 bin 781 TL olmak üzere toplam 2 bin 153 çiftçiye 65 milyon 441 bin 988 TL destek ödemesi yapılmaya başlandığı aktarıldı. Ayrıca, 'Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği' çerçevesinde ise Eskişehirli yetiştiricilere 968 bin TL destekleme ödemesinin hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Destekleme ödemelerinin 13 Haziran tarihi itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığı ifade edildi. - ESKİŞEHİR