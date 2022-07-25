Eskişehir'de çayır tırtılı istilası - Son Dakika
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Eskişehir'de çayır tırtılı istilası

25.07.2022 12:19
Eskişehir'de çayır tırtılı istilası

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri; Trakya'da başlayan ve yakın zamanda Eskişehir'de de görülen çayır tırtılı ile ilgili olarak, ayçiçeği tarlalarında gözlemler yaparak, çiftçilerle bir araya gelip incelemelerde bulundu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri; Trakya'da başlayan ve yakın zamanda Eskişehir'de de görülen çayır tırtılı ile ilgili olarak, ayçiçeği tarlalarında gözlemler yaparak, çiftçilerle bir araya gelip incelemelerde bulundu.

Şube Başkanı Levent Özbunar; ayçiçek ekiminde Türkiye'de 12'nci sırada yer alan Eskişehir'de, zararın en az şekilde atlatılmasıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kış dönemini toprak altında geçiren kelebeğin bir türü olan çayır tırtılının ilk olarak 1972'de ortaya çıktığını son olarak 2012'de görüldüğünü anlatan Özbunar, "Nisan ve mayıs aylarında yer üstüne çıkıp, yabancı otlar dahil yeşil bitkileri yemekte, larva dönemine denk gelen hangi tarımsal ürün varsa, ona zarar vermektedir. Popülasyonun artması; ortamın sıcaklığına, iklim koşullarına ve çoğalmasını baskılayan yararlı böceklerin az olmasına bağlıdır. İlave olarak, çiftçilerin o dönemde yeterli ilaçlamayı yapmaması da etkili olabilmektedir. Girdi maliyetlerinin hızla arttığı son dönemde; iklim değişikliğinin de olumsuz etkilerini yaşayan çiftçimizin çayır tırtılı istilası ile karşı karşıya kalması, önümüzdeki sürecin zorluklar içinde geçeceğinin göstergesidir. İstila karşısında erken tespit ve müdahale önemlidir. Üreticilerin özellikle; ayçiçeği ve mısır tarlalarını sık sık kontrol etmesi ve zararlının yumurtalarını gördüklerinde, zaman kaybetmeden uygun ilaçlamanın yapılması önemlidir." dedi.

Çayır tırtılı zararlısıyla mücadelede kullanılan tarım ilaçlarının arı ölümlerine yol açabileceğini belirten Selma Güder i, Gizem Avar Menge ve Burçin Yurdaışık, hava karardıktan sonra ilaçlama yapılmasını önemle vurguladılar. İlaç seçiminde; uygun etken maddeli ilaçların kullanımında, çiftçiler ile paylaşımda bulundular.

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli ve Alpu Ziraat Odası Başkanı Murat Tepe ile de görüşüp, gerek bölgeleri, gerekse Türkiye genelinde tırtıl istilasına maruz kalan yerler hakkında bilgi alış-verişi yaptılar.

Şube Başkanı Levent Özbunar; "Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan Ziraat Mühendisleri, Zirai İlaç Bayisi olan Ziraat Mühendisleri ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak üreticilerimizin her zaman yanında olup, gerekli mesleki bilgi desteğini vermeye hazırız. Meslek için mesleğimizin konuşulduğu her yerde olmaya devam edeceğimizi tekrar hatırlatıyor, şahsım ve Şube Yönetim Kurulu üyelerim adına, şehrimizde ve ülkemiz genelinde tarlaları zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Ziraat Mühendisleri Odası, Trakya Bölgesi, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de çayır tırtılı istilası - Son Dakika

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