Eskişehir\'de Fahiş Fiyat Denetimleri

Eskişehir'de Ticaret Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyat ile fiyat etiket denetimleri gerçekleştirildi.

Eskişehir Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 15 büyükşehirle eş zamanlı olarak kentte fahiş fiyat ile fiyat etiket denetimleri gerçekleştirildi. Eskişehir'deki denetimlerde Kurban Bayram öncesi Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan markette gerçekleştirilen denetimlerde, etiket fiyatları kontrol edilirken, buradaki fiyatlarla kasadaki fiyatların uyuşup uyuşmadığı denetlendi.

"Fiyat etiket denetimlerimiz yoğun şekilde sürmektedir"

Denetimlerle alakalı Eskişehir Ticaret Müdürü Cemil Kürkçü, "Bakanlığı olarak temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile fiyat etiket denetimlerimiz yoğun şekilde sürmektedir. Denetimlerde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, birim fiyatı, ürün fiyatının son değişim tarihi gibi bilgilere bakılmaktadır. Ayrıca son 2-3 ay içerisindeki fiyat hareketleri ve bugünkü fiyat hareketlerini karşılaştırıp, burada bir anormallik gördüğümüzde Bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderiyoruz. Orada da bu firmaya farklı tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Meyve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi HKS üzerinden kontrol edilmektedir. Bu denetimlerimiz sadece tüketicimizin korunmasına yönelik değil, dürüst, basiretli esnaf ve tacirlerimizin de haklarını korumaya yöneliktir. Vatandaşlarımız şikayetlerini Alo 175 HFA Mobil uygulamasına ve Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirler" dedi. - ESKİŞEHİR