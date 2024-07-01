Eskişehir'de Haksız Fiyat Artışına Yönelik Denetimlerde 276 Bin 640 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Haksız Fiyat Artışına Yönelik Denetimlerde 276 Bin 640 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Haksız Fiyat Artışına Yönelik Denetimlerde 276 Bin 640 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde haksız fiyat artışı tespit edilen firmalara toplam 276 bin 640 TL idari para cezası uygulandı. Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde 455 firmada 3 bin 145 ürün, 48 firmada ise 240 ürün denetlendi. Tespit edilen aykırılıklar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

01.07.2024 10:29
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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimlerde toplam 276 bin 640,00 TL idari para cezası uygulandı.

Haziran ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çalışma yapıldı. Çalışmalarda 455 firmada 3 bin 145 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 48 firmada 240 ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda ekiplerce tespit edilen aykırılıklar için toplam 276 bin 640,00 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek Üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Eskişehir, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Haksız Fiyat Artışına Yönelik Denetimlerde 276 Bin 640 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Haksız Fiyat Artışına Yönelik Denetimlerde 276 Bin 640 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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