Eskişehir\'de Haksız Fiyat Artışına Yönelik Denetimlerde 276 Bin 640 TL Cezai İşlem Uygulandı

Ekonomi

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimlerde toplam 276 bin 640,00 TL idari para cezası uygulandı.

Haziran ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çalışma yapıldı. Çalışmalarda 455 firmada 3 bin 145 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 48 firmada 240 ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda ekiplerce tespit edilen aykırılıklar için toplam 276 bin 640,00 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek Üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi. - ESKİŞEHİR