Eskişehir\'de İhracat Artışı Devam Ediyor

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların bir önceki aya göre yüzde 26,4 artış sağlayarak Temmuz ayında 366 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Eskişehir'in Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında artışla 2,56 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını ifade eden Kesikbaş, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 2,38 milyar dolar seviyelerindeydi. Yakalamış olduğumuz ivme devam ediyor. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu" açıklamasında bulundu.

"İhracat rekorları devam ediyor"

Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Kesikbaş, "Ülkemizin Orta Vadeli Plan'da hedeflediği yıl sonunda 267 milyar dolar ihracata emin adımlarla ilerlenmesi bizleri mutlu ediyor. Resmi rakamlara göre yıl sonunda Eskişehir ihracatının 4,6 milyar doları aşmasını tahmin ediyoruz. Bu önemli bir başarıdır. Başarıda sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın çok ciddi katkısı var. Nitekim ihracatımızın çok önemli bir bölümü sanayi ürünlerinden oluşmakta. Üretim sektörünün büyümedeki en etkili kaldıraç olması ülkemiz adına önemli bir avantaj oluşturmakta" dedi.

"Kilogram ihracat değerini artırmamız gerekiyor"

İhracatla ilgili açıklanan rakamları analiz eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde 2024 yılı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 4,1 oranında artarak 148,8 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 8,4 oranında azalarak 198,6 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 14,5 puan yükselerek yüzde 75,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,7'ye yükseliyor. Bu oranın yükselmesinin ekonomimize ciddi yansımaları söz konusu. Sağlıklı döviz rezervleri, ithalattaki azalışta birlikte yerli üretim yapan sanayilerin hem iç pazar hem de dış pazar için daha çok üretmesi ve bunun beraberinde istihdam getirmesi önemli katkılar arasında. Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise kilogram ihracat değeri. Bu rakamın ülkemiz için 1,42 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. AB ve OECD ülkeleri ile kıyasladığımızda son derece düşük bir seviye. Her ne kadar Eskişehir'de ihracatımızın yüzde 15'ten fazlası orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşsa da özellikle kendi marka ve patentlerimize dayalı ihracatımızı artırarak birim değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bununla birlikte ihracatçı için girdi maliyetleriyle döviz kurunun dengelenmesi önemli bir husus. Yıllık bazda üretim maliyetlerimiz en az iki katına çıktı. Girdi maliyetleri ve kur arasındaki bu dengesizlik sanayiciyi ve ihracatçıyı ciddi şekilde yormakta." - ESKİŞEHİR