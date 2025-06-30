Eskişehir'de İhracat Azaldı, İthalat Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2025 Mayıs ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,3 azalarak 133 milyon 983 bin dolar, ithalat yüzde 9,3 artarak 2025 Mayıs ayında 126 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 2,7 arttı. - ESKİŞEHİR