Eskişehir'de İhracat Yüzde 18,0, İthalat Yüzde 16,6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eskişehir'de İhracat Yüzde 18,0, İthalat Yüzde 16,6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Eskişehir'de mayıs ayında ihracat yüzde 18,0, ithalat ise yüzde 16,6 artış gösterdi. Kentte 2023 yılında 1 milyon 150 bin 550 dolar olan ithalat, 2024 yılının mayıs ayında 525 bin 864 dolara düştü. İhracat ise 2023 yılında 1 milyon 459 bin 611 dolar iken, bu yılın mayıs ayında 635 bin 825 dolara yükseldi. Ülke genelinde ise ihracat yüzde 11,3 artarken, ithalat yüzde 10,4 azaldı.

28.06.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgilere göre; Eskişehir'de mayıs ayında ihracat yüzde 18,0, ithalat ise yüzde 16,6 arttı

TÜİK, 'Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2024' raporunu yayınladı. Raporda paylaşılan bilgilere göre, Eskişehir'de mayıs ayında ihracat yüzde 18,0, ithalat yüzde 16,6 arttı. Kentte 2023 yılında 1 milyon 150 bin 550 dolar olan ithalat 2024 yılının mayıs ayında 525 bin 864 dolar oldu. İhracat ise 2023 yılında 1 milyon 459 bin 611 dolar iken, bu yılın mayıs ayı itibariyle 635 bin 825 dolara ulaştı.

Ülke genelinde ihracat yüzde 11,3 artarken, ithalat yüzde 10,4 azaldı

Öte yandan ülke genelinde ise; mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,3 artarken, ithalat yüzde 10,4 azaldı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; 2024 yılı Mayıs ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, İhracat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de İhracat Yüzde 18,0, İthalat Yüzde 16,6 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:57:27. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de İhracat Yüzde 18,0, İthalat Yüzde 16,6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement