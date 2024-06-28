Eskişehir'de İhracat Yüzde 18,0, İthalat Yüzde 16,6 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgilere göre; Eskişehir'de mayıs ayında ihracat yüzde 18,0, ithalat ise yüzde 16,6 arttı

TÜİK, 'Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2024' raporunu yayınladı. Raporda paylaşılan bilgilere göre, Eskişehir'de mayıs ayında ihracat yüzde 18,0, ithalat yüzde 16,6 arttı. Kentte 2023 yılında 1 milyon 150 bin 550 dolar olan ithalat 2024 yılının mayıs ayında 525 bin 864 dolar oldu. İhracat ise 2023 yılında 1 milyon 459 bin 611 dolar iken, bu yılın mayıs ayı itibariyle 635 bin 825 dolara ulaştı.

Ülke genelinde ihracat yüzde 11,3 artarken, ithalat yüzde 10,4 azaldı

Öte yandan ülke genelinde ise; mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,3 artarken, ithalat yüzde 10,4 azaldı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; 2024 yılı Mayıs ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ESKİŞEHİR