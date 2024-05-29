Eskişehir\'de modern sulama sistemiyle tarımsal faaliyetler gelişiyor

Ekonomi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 44 bin 730 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması inşaatında çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Günyüzü ilçesinde 44 bin 730 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Projenin tamamlanmasıyla Günyüzü ilçesi İlyaspaşa, Gürpınar, Yenidoğan, Çakmak, Türktaciri ve Kabak mahalleleri arazileri olmak üzere toplam 44 bin 730 dekar zirai arazide modern borulu sistemle sulanma yapılacağını aktaran Balta, "Bölgede yapılacak sulu tarımla dekar başına 9 bin 500 lira gelir artışı, ülke ekonomisine 2024 fiyatları ile yıllık 425 milyon lira katkı ve 9 bin kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.