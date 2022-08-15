Tarım Kredi Kooperatif Marketi önünde indirim yoğunluğu - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatif Marketi önünde indirim yoğunluğu

15.08.2022 11:13
Tarım Kredi Kooperatif Marketi önünde indirim yoğunluğu

Eskişehir'de Tarım Kredi Kooperatif Marketi önünde indirimli ürünler için günün erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar arasında zaman zaman sıra tartışmaları yaşandı.

Eskişehir'de Tarım Kredi Kooperatif Marketi önünde indirimli ürünler için günün erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar arasında zaman zaman sıra tartışmaları yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satılan 30 kadar üründe fiyatların 15 Ağustos'tan itibaren indirileceği duyurulmuştu. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de birçok kişi sabah erken saatlerde Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman sıra tartışmaları yaşansa da marketlerin saat 09.00 itibarıyla açılmasıyla alışveriş telaşı başladı. Vatandaşlardan kimisi istediği ürünü indirimli şekilde alırken, kimileri ise umduğunu bulamadı. Genel olarak vatandaşlardaki ortak beklenti ise diğer zincir marketlerdeki yüksek fiyatların, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan indirimle birlikte düşmesi oldu.

"Buradaki indirimler diğer marketleri de etkiler"

Sabah erken saatlerde gelerek Tarım Kredi Kooperatif Marketi önünde sıraya giren Mustafa isimli bir vatandaş, diğer marketlerin fiyatlarının da etkileneceğini belirterek, "İyi indirim olursa çok güzel olur. Buradaki indirimler diğer marketleri de etkiler, millet buraya yüklenir. Diğer marketlerden alan olmazsa mecburen satacaklar, ellerinde mi kalacak. Diğer marketlerde ki fiyatlarda düşer eğer buradaki indirimler güzel olursa" dedi.

"Bazı ürünlerde güzel indirim var"

Belirlenen ürünlerde yapılan indirim miktarlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Burcu İnan, "Bazı ürünlerde güzel indirim var. Her zaman aldığım bir peynir vardı. Mesela o peynirde 7-8 liralık bir indirim olmuş, onu aldık. Bebek bezine baktım, indirim var deniliyordu ama bebek bezinde, şekerde falan indirim göremedim. Personele sorduğuma, 'Kademe kademe indirim olacak, stokta kalmadı' gibi şeyler söylediler. Perşembe günü sevkiyat günüymüş sanırım. O gün tekrar gelip kontrol edeceğim. Makarnalarda güzel indirim vardı, onlardan stokladık. Açıkçası içerideki durum biraz kaostu. Diğer marketlerin de aynı şekilde indirim yağacağını düşünüyorum çünkü birinden görüp diğeri de etkilenir. Bu böyle gitmez" ifadelerini kullandı.

"İnşallah yakınlarda piyasa düzelecek"

Yapılan indirimlerle birlikte piyasaların düzeleceği konusunda ümitli olduğunu belirten Kasım Doğaç, "İndirimi iyi değerlendiriyoruz, gariban takımına göre çok iyi bir şey. Buradaki indirimler devam ederse, mecburen diğer marketler de indirim yapacaklar. İnşallah yakınlarda piyasa düzelmesi olacak, hep böyle gitmeyecek" dedi.

"İndirim yapmazlarsa sinek avlarlar"

Diğer marketlerin de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki gibi indirim yapmadığı takdirde iş yapamayacağını söyleyen Ferhat Dilek, şu ifadeleri kullandı:

"Halk zaten zar zor geçiniyor, hayat pahalı. İndirimler güzel gelecek. Buradaki indirimler biraz devam ederse diğer marketlerde geri tepme yapar. Yapmaları da lazım, yoksa sinek avlarlar." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Marketi önünde indirim yoğunluğu - Son Dakika

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