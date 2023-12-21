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Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 337 Bin 354'e Ulaştı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 337 Bin 354'e Ulaştı

TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 337 bin 354'e ulaşırken, ortalama her 3 kişiye bir araç düşüyor. Eskişehir'de taşıtların çeşitleri ve nüfusun yaklaşık 900 bin olması da belirtiliyor.

Eskişehir\'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 337 Bin 354\'e Ulaştı
21.12.2023 - 11:06,  Güncelleme: 11:09
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 337 bin 354 'e ulaşırken, ortalama her 3 kişiye bir araç düşüyor.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 574 adet artarak, 337 bin 354 'e ulaştı. Eskişehir'de taşıtların 191 bin 927 adeti otomobil, 52 bin 421 adeti kamyonet, 46 bin 466'sı motosiklet, 27 bin 282 adeti traktör, 11 bin 345 adeti kamyon, 4 bin 152 adeti minibüs, 2 bin 716 adeti otobüs, bin 45 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Eskişehir'de nüfusun yaklaşık 900 bin olması, her 3 kişiye 1 araç düştüğü şeklinde yorumlandı. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2023 Kasım ayı sonu itibarıyla 28 milyon 545 bin 316'a ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 337 Bin 354'e Ulaştı - Son Dakika
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