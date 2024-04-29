Eskişehir Demirspor Başkanı: Ankara Demirspor'un tren garı geliri ihaleli - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Demirspor Başkanı: Ankara Demirspor'un tren garı geliri ihaleli

Eskişehir Demirspor Başkanı: Ankara Demirspor\'un tren garı geliri ihaleli

Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerliel, Eskişehir'deki tren garının gelirinin Ankara Demirspor'a gitmesi konusunu değerlendirdi. Hünerliel, Ankara Demirspor'un otopark gelirini ihaleyle elde ettiğini belirtirken, Eskişehir Demirspor'un da benzer bir girişimi olduğunu söyledi. Kulübün tek gelir kaynağının bir halı saha olduğunu belirten Hünerliel, gelirleri artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

29.04.2024 10:32
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Eskişehir'de bulunan tren garının gelirinin, yapılan ihale sonucu Ankara Demirspor'a gitmesi konusunu değerlendiren Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerliel, "Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir gibi büyük alanlı garlarda alanların bir kısmını ihale usulü kendi üzerine almış görünüyor. Bu gelirler ihaleli olduğu için yani diğer kulüplerin ya da üçüncü şahısların alması gibi bir olay söz konusu değil" dedi.

Eskişehir Tren İstasyonu'nun otoparkında asılı olan tabelada Ankara Demirspor'a ait olduğuna dair ibareler, kent genelinde kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Eskişehir'deki otoparkın gelirlinin Ankara Demirspor'un kasasına girmesi konusunda Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerliel konuştu. Ankara Demirspor'un otoparkın gelirini ihale yoluyla elde ettiğini belirten Başkan Mehmet Ali Hünerliel, durumda bir usulsüzlüğün olmadığını belirtti. Başkan Hünerliel, 1930 yılında kurulan Eskişehir Demirspor'un da benzer bir girişimi olduğunu ve bu yolla kulübe gelir elde etek istediklerinin altını çizdi.

"Büyük alanlı garlarda alanların bir kısmını ihale usulü kendi üzerine almış görünüyor"

Konuyla alakalı Eskişehir Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerliel, "O pankartta 'Bu alan bot Ankara Demirspor Kulübü'ne aittir' diye yazıyor. Yani gerileri kulübe ait olarak kullanılıyor. ve gelirleri Ankara Demirspor'a gidiyor. Şimdi bu işin aslı astarı şu; Ankara Demirspor şirketleşmiş bir kulüp. Yeni yani kendine ilave olarak bir şirket kurmuş. Bu şirketi kendi demiryolları arazileri üzerinden veya dış işlerde bu şirket üzerinden ihaleyle kendine mal edindirme gibi olay için kullandığı bir şirket üzerinden yapıyor. Bunu da daha önce işte Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir gibi büyük alanlı garlarda alanların bir kısmını ihale usulü kendi üzerine almış görünüyor. Bu gelirler ihaleli olduğu için yani diğer kulüplerin ya da üçüncü şahısların alması gibi bir olay söz konusu değil. Onun dışında biz de kendi ait bir otopark edinelim diye uğraştık. Bu konuda sağ olsun siyasilerimizden destekleriyle beraber yakın zamanda işte bir alanı Eskişehir Demirspor'a kazandıracağız inşallah. Bir otopark sahibi olacağız inşallah" dedi.

"Biz de kendimize gelir kaynağı elde etmeye çalışan bir kulübüz"

Eskişehir Demirspor'un tek gelir kaynağının bir halı saha olduğunu hatırlatarak benzer bir proje üzerlerinde çalıştığını belirten Başkan Hünerliel şöyle devam etti:

"Biz işte maddi imkanlarımızın kısıtlı olmasından dolayı şikayetlerimizi, serzenişlerimizi söyledikçe insanlar sanki buranın işte Eskişehir Demirspor dururken Ankara Demirspor'a otopark gelirlerinin gittiği konusunda spekülasyon yaptılar. Bunu da işte insanlar kendileri bizleri düşünerek değil, kendilerini düşünerek yapılan bir spekülasyonlardı bunlar. Bundan dolayı kimi insanlar bilmeden etmeden ulu ortağı her türlü lafı kullanıyor. Yani biz Eskişehir Demirspor olarak Ankara Demirspor'a giden paraların derdinde değiliz. Biz de kendimize gelir kaynağı elde etmeye çalışan bir kulübüz. Biliyorsunuz kulüplerin ayakta kalabilmelerinin tek sebebi maddiyattır. Bu maddiyatı nerelerden temin edebiliriz? Nasıl yapabiliriz? diye uğraşıyoruz. İşte son 2023'ün Nisan ayının 7'sinde 13 ay uğraşmamız ve gayretimizden sonra Basın Şehitler Caddesi üzerindeki halı sahayı Eskişehir Demirspor'a kazandırdık. Onun dışında da başka bir gelirimiz yok. Tabii ki bu gelirle yani ahım şahım bir gelir beraber ne diyecektim işte başka imkanlarda kulübümüze yönlendirebilirsek ayakta kalmanın hesabını yapıyoruz yani." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir Demirspor Başkanı: Ankara Demirspor'un tren garı geliri ihaleli - Son Dakika

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