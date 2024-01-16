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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Barınağı İçin Hibe Başvurularını Almaya Başladı - Son Dakika
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Barınağı İçin Hibe Başvurularını Almaya Başladı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan barınağı amaçlı çadır alımına yönelik yüzde 50 hibe desteği başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanacak olan hibe desteği ile hayvan barınağı amaçlı çadırların alımı desteklenecek. Çadırların özellikleri ve kurulum şartları da açıklanan başvurular, kırsal alanda yapılacak tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları için geçerli olacak.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Barınağı İçin Hibe Başvurularını Almaya Başladı
16.01.2024 - 14:39,
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan barınağı amaçlı çadır alımına yönelik yüzde 50 hibe desteği başvuruları alınmaya başlandığını duyurdu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; " Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında hayvan yetiştiriciliğine yönelik tarımsal sabit yatırım konularında izoleli portatif hayvan barınağı amaçlı bir adet çadır alımına yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Hibe desteği verilecek hayvan barınağı amaçlı çadırlar tüm zeminlere kurulabilir, yan yüksekliği en az 2 metre ve orta yüksekliği en fazla 5,30 metre, metal aksamın tamamı demonte iskelet geçmeli (kilit) sistemli olarak imal edilmiş, bağlantılı, makaslı ve iki makas arası mesafesi en az 2 metre olan, makasları zemine çelik dübeller ile sabitlenebilen özellikte, dış brandası birinci kalitede en az bin 100 denye ve metrekare ağırlığı en az 650 gram, alev-yürümez, anti bakteriyel, UV katkılı ve su, nem, rutubet gibi olumsuz şartlardan uzun süre etkilenmeyen, astarı hava ve nem geçiren özellikte, bir yüzü folyolu mineral şilte yalıtım, sudan ve nemden etkilenmeyen demontede kopma ve dağılma yapmayan termal yalıtım, bizofol hava kabarcıklı (aba) yalıtım veya yay teknolojisi ile üretilmiş 500 keçe yalıtım malzemelerinden birisi iklim ve coğrafya şartlarına uygun, her 10 metrede 1 adet mahya baca sistemi veya metal baca havalandırması, traktör giriş-çıkışları için önde ve arkada, en az 2,5x3,0 metre boyutlarında, geniş kelebek kapılara veya sürgülü kapılara sahip, çadır ölçeklerine uygun sayıda, çadırın ön ve arka kısmında veya yan kısımlarında sineklikli branda kapaklı pencereler olmalıdır. Çadır alımlarında hibeye esas yatırım bedeli 1 metrekare çadırın referans fiyatı 950 Türk Lirası olarak hesaplanmalıdır. Başvuru yapılacak yatırım yerinin kırsal alanda, mülkiyeti başvuru sahibine ait veya başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en az 7 yıl süreyle kiralanmış olmalıdır. Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında 100 bin liradan 3 milyon liraya kadar, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kapsamında yapılacak başvurularda 3 milyon liradan 14 milyon liraya kadar hazırlanabilecek projelere yüzde 50 hibe desteği verilecektir" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Barınağı İçin Hibe Başvurularını Almaya Başladı - Son Dakika


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